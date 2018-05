Uomini e Donne, Lorenzo sta male: prime parole dopo la scelta di Sara

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi dopo Sara Affi Fella: ecco come sta l’ex corteggiatore

Tutti i fan di Uomini e Donne erano quasi convinti che la scelta di Sara ricadesse su Lorenzo. Eppure le cose non sono andate così. La Affi Fella ha infatti deciso di uscire dallo studio del Trono Classico insieme a Luigi Mastroianni. La reazione di Riccardi ha lasciato un po’ tutti noi telespettatori a bocca aperta. Il giovane ragazzo è finito in lacrime e si è lasciato andare ad una inaspettata rivelazione. Di fronte alle parole della tronista, l’ormai ex corteggiatore le ha augurato tanta fortuna, ammettendo però di essere dispiaciuto di non potersi vivere al di fuori delle telecamere la persona di cui si è innamorato. Oggi, sono davvero molte le persone che si stanno chiedendo come stia il diretto interessato. Dopo ore e ore di silenzio, il ragazzo ha dato i primi cenni.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto ha incontrato Lorenzo per le vie di Milano. La bellissima ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram una simpatica storia in cui dice di essere stata importunata da Riccardi, tant’è che poi lo inquadra. Ovviamente Madre Natura era ironica e dice il tutto con il sorriso sulle labbra. Successivamente, l’ex fidanzata di Francesco Monte chiede alla non scelta di Sara Affi Fella come sta: “Potrei stare meglio cara.” Insomma, l’ex corteggiatore pare non aver superato ancora del tutto la delusione ricevuta nello studio del Trono Classico. Anche il tono di voce sembrano confermare uno stato d’animo poco sereno.

Uomini e Donne, Lorenzo deluso: i messaggi di affetto dei suoi amici

Seppur non sia riuscito a conquistare il cuore di Sara, Lorenzo ha sorpreso in positivo moltissime altre persone. Nelle ultime ore sono arrivati dai social alcuni speciali messaggio dedicati a Riccardi. Uno è quello di Nicolò Ferrari. Il ragazzo ha infatti rivelato di voler ormai molto bene all’ex corteggiatore. Anche Gianni Sperti ha dichiarato di aver visto nella non scelta della Affi Fella una persona sincera e pulita.