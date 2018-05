Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è uscito dall’ospedale: ecco come sta

Uomini e Donne, incidente stradale per Lorenzo Riccardi: il corteggiatore rivela cosa è successo e come sta

Tanta preoccupazione per i fan di Uomini e Donne, più in particolare per i sostenitori di Lorenzo Riccardi. Il simpatico e giovanissimo corteggiatore di Sara Affi Fella ha avuto un incidente stradale. La notizia riguardo ciò che è accaduto al ragazzo si è sparsa a macchia d’occhio sul web e non solo. A confermare il tutto è stato poi il suo amico Nicolò Ferrari. Mentre tutti attendevano di capire cosa fosse successo, il diretto interessato è stato dimesso dall’ospedale. A rivelare il suo stato di salute è stato proprio Lorenzo. L’attuale protagonista del Trono Classico ha tranquillizzato i suoi followers con due storie condivise su Instagram.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne ha avuto un incidente: è uscito dall’ospedale

Lorenzo ha raccontato ai suoi seguaci di Instagram cosa è accaduto. Mentre era in giro per le vie di Milano con la moto, una donna in macchina gli è andata addosso e lo ha tamponato tagliandogli la strada. L’impatto ha procurato non pochi danni fisici al corteggiatore. Riccardi si è infatti mostrato sui social con il braccio ingessato, facendo poi sapere di avere anche due costole rotte. In ogni caso, il giovane pare sia tranquillo e la paura è già passata. A dimostrazione del fatto che il ragazzo abbia già superato tutto ci sono video apparsi sul suo profilo privato, in cui si è mostrato sereno, sorridente e auto ironico come sempre. Le ultime parole di Lorenzo sono poi andate nei confronti di Sara Affi Fella e della sua imminente scelta.

Uomini e Donne, incidente per Lorenzo prima della scelta: parla il corteggiatore

Lorenzo ha anche dichiarato che questa sua sfortuna potrebbe dipendere da chi non vuole vederlo arrivare al giorno della scelta. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha però fatto sapere che, anche con due incidenti al giorno, lui presenzierà alla scelta finale di Sara Affi Fella, costi quel che costi. Intanto, pare sia arrivata la data in cui la tronista comunicherà a tutti la sua decisione.