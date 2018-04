Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi a casa di Fabrizio Corona

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Fabrizio Corona sono amici? Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Fabrizio Corona sono amici?

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne ha trascorso la serata di sabato a casa di Fabrizio Corona. I fan più attenti hanno subito notato che il corteggiatore di Sara Affi Fella ha condiviso delle Storie su Instagram a casa del noto ex re dei paparazzi. In particolare, Lorenzo ha fatto notare di essere in compagnia di alcuni suoi amici e di Giulia Provvedi, la sorella di Silvia, fidanzata di Corona. Il pubblico è rimasto abbastanza sorpreso nel vedere il Riccardi con loro. Queste foto sono riuscite a spiazzare i telespettatori. Ora, da alcuni commenti condivisi sui social, si percepisce come i telespettatori si siano divisi in due parti. Coloro che non riescono ad apprezzare la figura di Corona, hanno subito criticato duramente il corteggiatore. Quest’ultimo non gode di molta stima da parte del pubblico. Possiede molti fan che lo sostengo, ma dall’altra parte vi sono anche coloro che non credono alla sua sincerità. Infatti, per molti Lorenzo sembra essere propenso a salire sul trono.

Le foto condivise dal Riccardi insieme a Corona hanno destato molti dubbi. C’è chi parla di business e chi, invece, di una semplice amicizia. In realtà, non sappiamo se Lorenzo sia oppure no amico di Fabrizio. Sappiamo che il corteggiatore di Sara si trovava nella sua abitazione insieme al resto della compagnia. In particolare, lì in mezzo c’è anche un amico di Riccardi, il quale potrebbe averlo portato a casa di Corona. Il pubblico ora sta chiedendo a Sara di non commettere il grande sbaglio di sceglierlo, poiché è solo interessato ad entrare nel mondo dello spettacolo. I telespettatori si dividono, poiché c’è anche chi non vede nulla di male.

Che ci faceva Lorenzo a casa di Corona questo sabato? Sicuramente amici in comune l’hanno invitato a trascorrere un pomeriggio a casa di Fabrizio. Nel frattempo, il Riccardi sembra essere entrato nel cuore di Gianni Sperti. L’opinionista ha rivelato che in questa edizione il migliore tronista è proprio Lorenzo, sebbene sia solo un corteggiatore. Il Riccardi è riuscito ad attirare sin da subito l’attenzione su di sé restando al centro dell’attenzione corteggiando sia Sara che Nilufar Addati. Intanto, continuano i suoi scontri con l’altro corteggiatore Luigi Mastroianni.