Uomini e Donne, Lorenzo: messaggio in codice per Sara e Luigi?

Uomini e Donne, Sara e Luigi: Lorenzo Riccardi torna all’attacco? Uno strano messaggio

Sara e Luigi non convincono più così tanto come alcune settimane fa. La coppia appena uscita da Uomini e Donne non si riesce a vedere molto spesso e questo sta facendo preoccupare gli innumerevoli fan. Sui social si è iniziato a parlare anche di crisi. Nonostante tutto, però, i diretti interessati continuano a dichiarare di stare insieme, di essere felici e innamoratissimi. Nell’intervista rilasciata al nuovo numero del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, la Affi Fella e Mastroianni hanno ribadito di trovarsi molto bene anche al di fuori delle telecamere. In ogni caso, qualcuno pare non esserne ancora molto sicuro.

Nelle varie fan page di coppia sono apparse alcune delle dichiarazioni che Sara e Luigi hanno rilasciato alla rivista. A quanto pare, entrambi hanno risposto anche ad alcune domande su Lorenzo Riccardi. Mastroianni dice di non essere affatto preoccupato dei like che l’ex corteggiatore mette sulle foto della sua fidanzata. La Affi Fella ha invece rivelato di aver capito che la complicità con il giovane era svanita nel corso delle ultime esterne, in particolar modo durante l’ora trascorsa in villa senza telecamere. Dopo aver sparso a macchia d’olio l’intervista della coppia del Trono Classico, il giovane di Milano ha pubblicato uno strano e curioso messaggio tra le sue Instagram Story. Non è chiaro a chi sia indirizzato, anche se sui social sono quasi tutti convinti che sia proprio per l’ex tronista e il suo neo-fidanzato.

Lorenzo Riccardi contro Sara e Luigi dopo Uomini e Donne? Particolari parole

Lorenzo Riccardi sui social scrive: “Tra qualche settimana ci facciamo una bella risata. È sempre bello sapere e farsi i fatti proprio!” Che il giovane x corteggiatore di Uomini e Donne sia venuto a conoscenza di qualcosa che accadrà a breve?!? Purtroppo, non ci resta che restare a guardare e continuare a seguire le vicende di questo assurdo e simpatico triangolo amoroso.