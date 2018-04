Uomini e Donne, Lorenzo commenta una foto di Luigi: caos sui social

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardo: ironia sul profilo di Luigi, caos su Instagram

Non lo avremmo mai detto, eppure Lorenzo si è messo a fare dell’ironia anche sui social. Più precisamente, il corteggiatore di Uomini e Donne ha commentato la foto che il suo rivale Luigi ha pubblicato su Instagram. Un gesto che forse non ci saremmo mi aspettati, o che almeno speravamo non accadesse mai. A quanto pare, Riccardi è ironico, pungente e anche un po’ strafottente anche al fuori dello studio del Trono Classico. Con il suo ultimo gesto nei confronti di Mastroianni, il ragazzo di Milano non ha fatto altro che peggiorare la situazione e far scatenare i fan della trasmissione di Maria De Filippi. Inutile dire che l’iniziativa presa dal giovane ha lasciato un po’ tutti interdetti.

Luigi Mastroianni ha trascorso alcuni giorni insieme al suo amico Giordano e alla sua famiglia. Sui social, il corteggiatore di Sara Affi Fella ha fatto sapere di aver scalato una montagna per la sua primissima volta. Dopo aver pubblicato una suggestiva foto, il giovane ha scritto: “Oggi ho imparato che nonostante mille avversità, se credi nella tua forza e non guardi mai giù, troverai un appiglio per arrivare in cima. Grazie….” I followers più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un particolare commento. Riccardi ha infatti sorpreso tutti con poche e ironiche parole: “Buttati che è morbido.” In pochissimi minuti, migliaia di persone si sono rese conto di quanto accaduto e si sono lasciate andare a svariate e personalissime considerazioni.

Lorenzo e il commento a Luigi: guerra social tra i due di Uomini e Donne?

Come sempre c’è chi si è fatto una risata e chi ha accusato Riccardi di arroganza. Al momento, Luigi sembra non aver risposto al suo rivale e forse continuerà a non farlo, restando così totalmente indifferente di fronte alle provocazioni del giovane di Milano. Ora c’è solo una cosa da scoprire, come la prenderà Sara Affi Fella?!? Staremo a vedere. La scelta è vicina!