Uomini e Donne, look Maria De Filippi: Anahi svela tutti i segreti

Uomini e Donne, Anahi parla dei look di Maria De Filippi: tutti i segreti

Per la prima volta in assoluto la stylist di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Anahi è diventta negli ulimi anni un volto noto di Uomini e Donne. La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti deciso di renderla più partecipe facendole commentare gli outifit delle sfilate del Trono Over. Con il tempo, la donna è riuscita a riscuotere sempre più successo. Proprio alcune settimane fa è andata in onda una puntata di cui la Ricca è stata protagonista. Al giornale, la diretta interessata ha dichiarato di aver ricevuto dvvero molto commenti negativi da parte degli utenti del web e prendendo il tutto con molta ironia ha svelato di restare male quando le dicono che è brutta. Nel corso dell’intervista, la stylist ha rivelato come vengono scelti i look della De Filippi.

Anahi Ricca fa parte dello staff di Maria De Filippi da ormai diversi anni. Grazie a lei, la stylist si è resa conto di mare il piccolo schermo e ad oggi veste svariati personaggi che ruotano attorno alle trasmissioni della moglie di Maurizio Costanzo. In questo momento si sta infatti occupando anche di Rudy Zerbi e Giusy Ferreri. La Ricca ha svelato alcuni particolari segreti di come nascono gli outfit della De Filippi. “Per C’è Posta per Te scegliamo abiti classici ed eleganti. Quandi c’è il Serale di Amici usiamo capi di tendenza con idee innovative.” Anche dietro l’abbigliamento usato a Uomini e Donne c’è dietro la mano di Anahi.

Anahi, i segreti del look di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Anahi ha rivelato che c’è uno studio anche per il look del Trono Classico ed Over. La stylist ha dichiarato che la scelta deve ricadere sempre in qualcosa di molto comodo. Niente di speciale insomma, tutto uguale ad una normale donna presa dai suoi impegni quotidiani. L’unica cosa importante per la De Filippi è essere presentabile per il pubblico, senza mai eccedere e/o mancare di rispetto.