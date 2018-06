Uomini e Donne, Luigi ha inaugurato il suo locale: perché non c’era Sara

Uomini e Donne: perché Sara non era presente all’inaugurazione del locale di Luigi Mastroianni

Lo scorso 2 giugno Luigi di Uomini e Donne ha inaugurato la stagione estiva del suo locale: il risto pub Case Cancelleri Story di Scordia, in Sicilia. Alla serata non sono mancati Nilufar e Giordano e pure il fratello di Mazzocchi, Agostino. Assente invece Sara Affi Fella: perché l’ex tronista non ha preso parte ad un evento così importante per il suo nuovo fidanzato? Sara e Luigi sono già in crisi a una settimana dalla scelta alla corte di Maria De Filippi? No: la modella di Venafro non ha partecipato all’inaugurazione per un problema famigliare. A quanto pare il nonno di Sara sta poco bene e la giovane ha preferito stare vicino al parente anziché prendere parte all’evento mondano di Luigi Mastroianni.

Dunque, nessuna crisi tra Luigi e Sara: i due continuano a frequentarsi anche se non apertamente. Come ogni coppia di Uomini e Donne, pure Mastroianni e l’Affi Fella devono aspettare qualche giorno prima di mostrarsi pubblicamente insieme. Dopo la scelta Sara non ha rilasciato alcuna dichiarazione e sicuramente lo farà con Uomini e Donne Magazine, nel prossimo numero in edicola. Intanto Luigi è impegnato a difendersi dalle provocazioni di Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo non demorde e nonostante il rifiuto di Sara è ancora interessato alla campana.

Uomini e Donne: ancora scontro tra Luigi e Lorenzo

Dopo la scelta di Sara, Lorenzo non ha smesso di seguire l’Affi Fella su Instagram. Di più, ha cominciato a lasciare un like ad ogni foto pubblicata dalla studentessa. Un comportamento che ha infastidito parecchio Luigi, che è sbottato sui social network: “C’è chi sente il bisogno di provocare… poi c’è chi sente il bisogno di volere bene!”.