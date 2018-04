Uomini e Donne: il gesto di Nicolò per Marta sconvolge Gianni Sperti

Uomini e Donne: Nicolò e il forte gesto nei confronti di Marta, Gianni Sperti inizia ad avere dei dubbi

A Uomini e Donne, Nicolò ha dato un’altra dimostrazione a Marta. Il suo gesto è riuscito a portare dei dubbi anche in Gianni Sperti. L’opinionista si è spesso detto convinto del fatto che il tronista abbia già una scelta, che corrisponde a Virginia. Ma nel corso della puntata del trono classico del 24 aprile, un dettaglio non è passato inosservato a nessuno. Lorenzo Riccardi ha dichiarato di essere completamente dalla parte di Virginia, da sempre. A questo punto, Marta si è sentita di rispondere a tono al corteggiatore, chiedendogli di non fare l’uccello del malagurio. Nicolò ha subito preso le difese di Marta, rivelando con tono molto forte che la sua scelta non dipende dagli altri. Infatti, il tronista ha prontamente risposto che sarà lui poi a vivere fuori una relazione con una delle due corteggiatrici. Il tono utilizzato da Nicolò ha messo anche dei forti dubbi in Gianni, che non si dice più convinto del fatto che sia Virginia la scelta del tronista.

Un’altra mossa ha fatto pensare che Nicolò sia più indirizzato a Marta. Brigante ha dovuto scegliere tra le due corteggiatrici. Per lui era disponibile solo un’esterna. Dopo il viaggio a Parigi con Virginia, il tronista ha scelto di passare un pomeriggio con Marta, facendole anche una sorpresa. Nicolò si è recato a Firenze, mentre la corteggiatrice si trovava in compagnia della sorella e di alcuni amici. Non solo: Brigante ha anche fatto un gesto molto importante per Marta. Le ha portato la maglia della Juventus autografata da tutti i calciatori della squadra. Alla corteggiatrice ha fatto molto piacere ricevere questo regalo, poiché vuol dire che Nicolò è attento e ricorda le sue preferenze.

Uomini e Donne: Mario Serpa appoggia Virginia, la scelta di Nicolò in una villa

I gesti di Nicolò fanno pensare che la scelta ricadrà su Marta. Ma Mario Serpa ha voluto dare un sostegno a Virginia, consigliandole di stare tranquilla poiché sarà lei ad uscire dal programma insieme al tronista. Nel frattempo, in questi giorni Brigante dovrebbe fare la sua scelta all’interno di una villa, dove soggiornerà con le due corteggiatrici per un giorno e una notte.