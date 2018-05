Uomini e Donne, Ida e Riccardo felici: la promessa d’amore di lui

Uomini e Donne Trono Over news: Ida e Riccardo stanno ancora insieme e sono felici e innamorati

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne. I due hanno lasciato il programma di Maria De Filippi da poco ma sono più che mai complici e affiatati. Anche se devono affrontare un ostacolo non da poco: la distanza. Ida vive infatti a Brescia mentre Riccardo a Taranto. A separare i novelli fidanzati ci sono dunque parecchi chilometri ma l’ex Cavaliere sembra pronto a fare sul serio. Mentre Ida non è intenzionata ad un trasferimento (“L’ho fatto a 18 anni, quando ho lasciato la Sicilia e la mia famiglia d’origine per venire ad abitare a Brescia. Qui ho una mia attività e la mia casa, realizzate con molti sacrifici”), ben diversa sembra la posizione di Riccardo.

“La lontananza è molta, ma io sarei pronto, con i tempi giusti, a trasferirmi a Brescia. Quando si prova un forte sentimento pensi solo a stare accanto alla persona che ami”, ha dichiarato Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne Magazine. Dunque, l’uomo è pronto a lasciare la sua vita in Puglia per vivere appieno la relazione con Ida Platano. In futuro, Riccardo dovrà conoscere meglio pure Samuele, il figlio di sette anni di Ida. Al momento il bambino ha trascorso con Guarnieri solo poche ore. “Piano piano cercherò di farli conoscere. Mio figlio deve poco alla volta assaporare Riccardo“, ha assicurato la Dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Trono Over Uomini e Donne, Riccardo: “Ida è la donna della mia vita”

“Ida è la donna della mia vita, quella che cercavo. Fin da subito ho dichiarato di volere al mio fianco una donna forte e decisa. Ero già convinto di volere lei da qualche mese ma i nostri continui litigi e incomprensioni mi avevano frenato”, ha chiarito Riccardo.