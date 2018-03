Uomini e Donne gossip, standing ovation per Lorenzo: caos in studio

Gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi star del Trono Classico: applausi e standing ovation

Lorenzo Riccardi è il protagonista indiscusso di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore continua a far parlare di sé, finendo sempre al centro dell’attenzione. Sono molti quelli che lo criticato, ma tanti altri lo apprezzano. Il ragazzo sembra essere spesso un po’ troppo arrogante, eppure entrambe le troniste sono rimaste piacevolmente colpite dai suoi modi di fare e non solo. Nella puntata in onda oggi, 13 Marzo 2018, Riccardi si è lasciato andare una dichiarazione inaspettata contro Nilufar Addati. Di fronte alle parole del giovane, il pubblico si è scatenato nel vero senso della parola. Per la prima volta, tutti i fan della trasmissione si sono mostrati a favore del tanto discusso corteggiatore.

Nilufar è finita nuovamente in lacrime a causa della auto-eliminazione di Giordano e Nicolò. La ragazza ha rivelato di non riuscire a viversi con la giusta spensieratezza questa sua esperienza televisiva. Di fronte alle parole usate dalla Addati, Lorenzo non è riuscito a restarsene in silenzio. Dopo lo sfogo della tronista, Riccardi ha dato il meglio di sé con una semplice, chiara e diretta frase: “Stai facendo la tronista, mica stai andando a lavorare in miniera.” Subito dopo le parole del corteggiatore, il pubblico si è lasciato andare ad una vera e propria standing ovation. Tutti i presenti in studio hanno applaudito calorosamente e qualcuno si è anche lasciato andare addirittura a qualche urlo inaspettato. Anche sul web sono arrivati innumerevoli commenti a suo favore.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardo: prima la standing ovation, poi la confessione

Lorenzo ha invitato Nilufar a calmarsi un po’, soprattutto perché si trova a fare un’esperienza che altri milioni di ragazzi desiderano fare. Lui stesso ha dichiarato che le piacerebbe davvero molto divenire tronista di Uomini e Donne. Di fronte a quest’ultima rivelazione, sul web si è alzato un nuovo polverone. Secondo i fan della trasmissione, Riccardi ha nuovamente dimostrato di essere solo interessato al trono e nient’altro. In questa puntata, si è scatenato il caos anche a causa dell’atteggiamento di Mariano Catanzaro.