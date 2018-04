Gossip Uomini e Donne: Sonia Lorenzini e l’ex corteggiatore Federico Piccinato si sono rivisti a Pasqua

Colpo di scena per i fan di Uomini e Donne: Sonia Lorenzini è stata sorpresa in compagnia di Federico Piccinato, il suo ex corteggiatore. Archiviata la storia con Emanuele Mauti, l’ex tronista è stata beccata a Pasqua insieme a Federico. A farlo sapere il blog di Isa & Chia ma pure quello di News U&D: sulla questione sono arrivate parecchie segnalazioni. Sonia e Federico si sono rivisti al Papeete Beach di Milano Marittima, località dove entrambi hanno trascorso le festività pasquali. Al momento non è chiaro se i due siano di fatto una coppia o siano semplicemente amici. Per il momento né la Lorenzini né Piccinato hanno commentato il gossip circolato nelle ultime ore.

La storia tra Sonia e Federico non è stata delle più facili a Uomini e Donne. All’epoca del Trono della Lorenzini, l’opinionista Mario Serpa ha parlato più volte di un accordo tra i due che si conoscevano già al di fuori del programma visto che abitano in due paesi molto vicini. L’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo ha sempre negato questi gossip, rimarcando il suo interesse nei confronti di Federico ma di non aver mai stretto alcun patto con il ragazzo. Tanto che alla fine Sonia ha scelto Emanuele Mauti, con il quale ha intrapreso una convivenza prima a Roma e poi a Latina di circa un anno. Ora che quel rapporto è morto e sepolto, la web influencer ha deciso di dare una seconda chance a Federico? Chi vivrà, vedrà!