Uomini e Donne gossip, Sara sa già chi scegliere? Strani like

Gossip Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini e complici

Il trono di Sara non sta riscuotendo grandissimi consensi da parte del pubblico di Uomini e Donne. La giovanissima tronista ha infatti diviso il pubblico. Da una parte c’è chi approva il suo atteggiamento e dall’altra c’è chi non riesce a comprendere come possa continuare ad uscire con Lorenzo Riccardi. Il corteggiatore sta facendo molto discutere, anche se ad oggi pare essere il preferito della Affi Fella e non solo. Dai social arrivano infatti alcuni strani e interessanti indizi. Nonostante Maria De Filippi abbia rivelato che la mamma della ragazza preferisse Luigi Mastroianni, ora le cose potrebbero essere cambiate.

La mamma di Sara pare essersi lasciata scappare alcuni strani like su Instagtam. Il blog Il Vicolo delle News ha infatti riportato gli screenshot di alcuni ‘mi piace’ che la signora pare abbia messo a dei precisi commenti. A quanto pare, la donna potrebbe aver cambiato idea sui corteggiatori presenti in studio. La signora sembrerebbe aver messo like ad alcuni commenti in cui si fa il tifo per Lorenzo Riccardi e si denigra Luigi Mastroianni. In ogni caso, una cosa simile è già accaduto in passato con le mamme e i papà di altri tronisti e non per questo vuol dire che la ragazza sia davvero decisa a scegliere il giovane di Milano. Non è poi da escludere la possibilità che si sia tratta di un semplice errore. Alcune settimane fa è accaduto anche per Nilufar Addati.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi

E mentre si cerca di capire chi sia il favorito tra Lorenzo e Luigi, Sara cerca di proseguire al meglio il suo percorso da tronista di Uomini e Donne. Il pubblico del Trono Classico ha chiaramente preso le parti di Mastroianni e sperano di vederlo sul trono nel caso in cui non verrà scelto. Nel frattempo, Riccardi ha fatto speciale dedica ala Affi Fella tramite i social. Sulle Instagram Story ha infatti pubblicato la canzone che la redazione del programma ha inserito nell’esterna del loro primo bacio.