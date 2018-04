Gossip Uomini e Donne, Andrea e Giulia non stanno più insieme: la reazione di alcune ex corteggiatrici

L’annuncio della rottura tra Giulia e Andrea ha lasciato tutti a bocca aperta. La De Lellis ha rivelato a tutti i suo fan di essersi lasciata con Damante. La coppia più amata dal pubblico di Uomini e Donne si è detta improvvisamente addio. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una notizia simile. Fino a pochissimi giorni fa, i due continuavano ad apparire innamorati e super complici sui social. In ogni caso, l’addio è arrivato ed è proprio l’ex corteggiatrice a svelarlo. Di fronte alle Instagram Story della bella romana, non si è potuto fare a meno di chiedersi cosa fosse accaduto tra lei e il suo ormai ex fidanzato. Alcuni volti noti della trasmissione di Maria De Filippi hanno inviato alcuni messaggi di conforto alla simpatica ex concorrente del Grande Fratello Vip

Sotto l’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram di Giulia è apparsa una quantità smisurata di commenti da parte di migliaia di fan e non solo. Tra le tante persone, anche alcune ex corteggiatrici del Trono Classico hanno voluto confortare la bella De Lellis. Tra tutte, emerge il nome di Martina Luchena. Quest’ultima ha instaurato con la romana un bellissimo rapporto di amicizia. In svariate occasioni sono infatti apparse molto unite. La ragazza di Torino ha fatto sapere alla sua amica di essere sempre con lei. Successivamente è arrivato anche l’appoggio di altre donne.

Anche Ginevra Pisani e Francesca Del Taglia hanno voluto supportare la De Lellis con un semplice ma dolcissimo cuore pubblicato sotto l’ultimo post di Giulia. Insomma, sono davvero tante le persone che sembrano aver preso le parti dell’ex corteggiatrice. Anche Luca Onestini è intervenuto. Il giovane fidanzato di Ivana ha fatto sapere di essere molto dispiaciuto per la sua amica e cercherà di starle il più vicino possibile in questo brutto periodo.