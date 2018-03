Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini fortemente criticata sui social: Alessandro D’amico prende le sue difese

Critiche e commenti negativi ieri sono stati indirizzati a Sonia Lorenzini. Il motivo? Una foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne il giorno della festa della donna. Quello che non hanno molto gradito alcuni suoi followers, nello specifico, sarebbero state le parole usate dalla Lorenzini per accompagnare lo scatto. A questi, però, l’ex fidanzata di Emanuele Mauti ha risposto per le rime, cercando di placare la polemica venutasi a creare e mettendo un punto sulla discussione. Pochi minuti fa, inoltre, sull’argomento è intervenuto anche Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di Alex Migliorini (ora suo fidanzato) e amico di Sonia Lorenzini.

“Non sai quanto mi dispiace vedere commenti infelici che arrivano purtroppo da gente povera di contenuti” scrive Alessandro D’Amico in un messaggio pubblicato su Instagram dove ha taggato Sonia Lorenzini. “Gente bigotta e ignorante” ha aggiunto poi l’ex corteggiatore “Si capisce quanto ancora siamo indietro su certi temi sociali”. In merito poi alla foto in costume pubblicata dalla sua amica Alessandro ha detto: “Anche una foto come questa dice tanto, di chi finalmente dopo anni di lotta è in piedi a dire anche io posso”.

Sonia Lorenzini di Uomini e Donne sotto accusa: la foto che ha fatto arrabbiare i fan

Come già accennato a difendersi delle critiche ricevute c’aveva pensato la stessa Sonia Lorenzini. Sui social, infatti, aveva preso posizione contro chi puntava il dito contro di lei per quella foto. Oggi, però, a ribadire il concetto come abbiamo visto è arrivato anche Alessandro, che come la Lorenzini ha un grosso seguito sui social grazie soprattutto alla partecipazione a Uomini e Donne. Forse adesso il messaggio lanciato dai due arriverà a più persone e, se questo riuscirà a placare gli animi degli haters, ben venga. Vorrà dire che entrambi saranno riusciti a far valere la sostanza più che la forma.