Uomini e Donne gossip: Nicolò Ferrari pronto per il Trono Classico

Uomini e Donne, Nicolò Ferrari vuole diventare tronista: dopo Nilufar l’ex corteggiatore punta al Trono di settembre

Nicolò Ferrari tronista di Uomini e Donne? Ebbene, Secondo l’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi l’ex corteggiatore pare stia facendo di tutto per aggiudicarsi il Trono Classico a settembre. Dopo la delusione per non essere stato la scelta di Nilufar Addati, dunque, Nicolò potrebbe (e a quanto pare vorrebbe) ricominciare da capo. Se questa intenzione del ragazzo sia stata già accolta dalla redazione di Uomini e Donne o se al momento queste rimangono solo voci non è stato chiarito da Oggi. Certo è che, se Ferrari venisse scelto come prossimo tronista, questo vorrebbe dire contendersi la scena con l’amico Lorenzo Riccardi (anche lui candidato per il trono di settembre).

“Il ricchissimo e biondo ex corteggiatore Nicolò Ferrari, sta facendo fuoco e fiamme per garantirsi il ruolo di tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne”. Questo è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. L’ex corteggiatore riuscirà nella sua impresa? D’altronde, recentemente, lui stesso aveva dichiarato di essere molto vicino a Marta Pasqualato (anche lei ex corteggiatrice). Il non essere completamente libero sentimentalmente potrebbe spingere Maria De Filippi a non tenerlo in considerazione? Staremo a vedere.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato e Nicolò Ferrati stanno insieme?

Sul sentimento che la lega al momento a Nicolò Ferrari Marta Pasqualato recentemente ha affermato: “Io vorrei che almeno questa fetta di vita privata rimanesse privata. Non voglio tenere nessuno sulle spine, sto solo vivendo la mia vita”. Ma allora lei e Nicolò stanno o non stanno insieme? Sulla questione i diretti interessati sembrano davvero intenzionati a non far trapelare troppo. Per saperne di più dunque non ci resta che aspettare, prima o poi qualcuno dei due si deciderà a fare (forse) chiarezza al riguardo.