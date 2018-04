Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari offeso sui social: lo sfogo

Gossip Uomini e Donne, critiche per Nicolò Ferrari: il corteggiatore risponde e sbotta sui social

Da quando Nicolò Ferrari è entrato nello studio di Uomini e Donne non ha fatto altro che ricevere continue critiche dai telespettatori. Il bellissimo corteggiatore di Nilufar Addati non ha mai convinto i fan della tronista. La gran parte del pubblico fa infatti il tifo per Giordano Mazzocchi. I pregiudizi nei riguardi di Ferrari arrivano soprattutto dalla sua precedente partecipazione ad un programma di Mtv Italia, Riccanza. Nonostante il diretto interessato abbia cercato più e più volte di spiegare che non è solo quello che si è visto in quella sua prima apparizione televisiva, molte persone continuano a non vederlo di buon occhio. Di fronte alle nuove accuse ricevute sui social, il giovane ha deciso di rispondere per le rime a tutti quanti.

Nicolò Ferrari è stato accusato di non essere del tutto sincero nei confronti di Nilufar Addati. In tanti non credono all’interesse del corteggiatore a causa di alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato nel corso delle puntate di Riccanza. Una in particolare ha fatto storcere il naso a moltissime persone. Ferrari aveva infatti rivelato che per lui corteggiare le donne era più che altro uno sport. Ora, il corteggiatore è tornato a difendere e a dare una sua versione dei fatti. Il giovane non sembra essere affatto disposto a continuare a ricevere pesanti accuse e offese di ogni tipo. Attraverso alcuni commenti social, il ragazzo ha cercato di placare gli animi e zittire un po’ tutti gli haters.

Uomini e Donne: Nicolò Ferrari offeso dagli haters, la reazione del corteggiatore

Nicolò ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Nilufar e del programma a cui ha preso parte un po’ di tempo fa. “Era una battuta quella del video di Riccanza, ormai si cerca qualunque cosa per screditar, affondare e infangare, è una cosa che va avanti da settimane. Questo accanimento da parte di alcune tifoserie sta diventando davvero squallido e di cattivo gusto. Spesso le persone dimenticano che scrivono insulti anche pesanti a persone in carne ed ossa…. Sono felice che chi mi segue e mi supporta non sta facendo lo stesso, sono fiero di voi.”