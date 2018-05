Lorenzo Riccarci ancora al centro delle critiche prima della scelta di Sara Affi Fella: Nicolò Ferrari lo difende

La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne è alle porte e al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito proprio uno dei suoi corteggiatori, ovvero Lorenzo Riccardi. Il motivo? In queste ore è rimbalzato sui social un video avente lui come protagonista che, di fatto, non è molto piaciuto alle fan di Luigi Mastroianni. Lorenzo Riccardi, nello specifico, avrebbe ironicamente preso in giro tutti gli utenti che, sui social e non solo, oggi farebbero il tifo per il suo rivale a Uomini e Donne. Il messaggio di Lorenzo chiaramente non è passato inosservato. Nel giro di pochi minuti, infatti, tantissimi sono state le persone che hanno espresso dei pareri negativi nei confronti del corteggiatore. A prendere le sue difese è intervenuto però direttamente Nicolò Ferrari che, sul suo profilo Instagram, ha cercato a suo modo di mettere a freno le polemiche.

“Questo video di Lorenzo risale a Marzo, non è di oggi e io non ero con lui” ha scritto Nicolò in una stories. “In quel periodo non uscivamo insieme (la risata di sottofondo non è la mia)” ha poi specificato Ferrari “Basta scrivere falsità per infangare”. In difesa dell’amico, inoltre, l’ex pretendente di Nilufar ha aggiunto: “L’ironia di Lorenzo è sempre stata questa, fatevi una risata io col senno di poi me la sono fatta anche su quello che lui diceva di me e ho scoperto un ragazzo sensibile e molto profondo, giocherellone e a volte magari esagerato ma una gran bella persona ve lo posso assicurare. Andate oltre le apparenze”.

Uomini e Donne: chi sceglierà Sara Affi Fella tra Luigi e Lorenzo?

Oggi molti sono i fan di Uomini e Donne che si chiedono su chi, alla fine, ricadrà la scelta di Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni sembrerebbe aver conquistato la fiducia della tronista a ma Lorenzo Riccardi, anche se spesso contestato, è comunque stato portato fino alla fine da Sara. Quest’ultima, infatti, fino alla scorsa settimana ha detto di apprezzare in modi diversi i due corteggiatori. Chi sarà alla fine la sua scelta? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.