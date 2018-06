Gossip Uomini e Donne: Nicolò e Virginia stanno ancora insieme? Spunta Valeria di Temptation Island

Che fine hanno fatto Nicolò e Virginia di Uomini e Donne? I due non si mostrano insieme da tempo e di recente l’ex tronista ha passato dei piacevoli momenti con un’altra donna: Valeria Bigella. Sì, proprio l’ex scelta di Gianfranco Apicerni nonché protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Valeria ha condiviso con Nicolò uno shooting fotografico a Taormina e Brigante ne ha approfittato per far conoscere alla ragazza alcuni suoi amici e parenti. Insieme hanno dunque trascorso un weekend rilassante tra sole, piscina e tante risate. Una situazione che è stata ampiamente documentata sui profili social di entrambi ma che ha destato più di qualche perplessità nei follower. Tra i due c’è solo una collaborazione lavorativa, un’amicizia o qualcosa di più?

Per ora una cosa è certa: Virginia e Nicolò non si vedono insieme da tempo. In realtà dopo la scelta sono stati davvero rari i momenti di quotidianità tra i due. Non sono mancate interviste, servizi posati e pure un’ospitata a Uomini e Donne ma la coppia non si è mai mostrata per quello che è. Di sicuro la lontananza non ha aiutato (lui in Sicilia, lei a Verona) ma sembra che sia mancata proprio la volontà di provarci.

Uomini e Donne, Nicolò e Virginia si sono visti poco dopo la scelta

Forse i due hanno subito capito che non poteva funzionare questo rapporto? Al momento la Stablum ha preferito non commentare le immagini che vedono il fidanzato insieme a Valeria Bigella…lo farà nei prossimi giorni?