Uomini e Donne, l’intervista di Nicolò dopo la fine della relazione con Virginia: “Alla mia età non posso accontentarmi”

Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono definitivamente lasciati e, per comunicare questa loro decisione ai fan, hanno scelto i social. A distanza di pochi giorni del loro annuncio su Instagram, però, a parlare nuovamente della fine della loro storia è stato proprio l’ex tronista. Al settimanale di Uomini e Donne Magazine, infatti, il siciliano ha spiegato del perché tra lui e Virginia non ha funzionato, portando a galla quelli che sono stati i motivi che lo avrebbero spinto poi a chiudere definitivamente con la ragazza. “Abbiamo fatto tutto il possibile perché la nostra storia potesse funzionare” ha dichiarato Nicolò. Ma allora che è successo tra lui e la Stablum?

Tra loro, stando alle ultime dichiarazioni di lui, pare non sia però scattata subito la scintilla. “Abbiamo preso del tempo per noi e ci siamo guardati dentro” ha infatti affermato l’ex tronista a tal proposito “Senza troppe parole e senza grandi discussioni, abbiamo capito che quel sentimento che ci univa non era amore ma profondo volersi bene”. Ad avere grandi aspettative, però, era soprattutto lui. “Alla mia età voglio vivere un rapporto intenso, sconvolgente” ha aggiunto poi lo stesso Nicolò “Non posso accontentarmi di una relazione tiepida”.

Uomini e Donne, le accuse di Virginia Stablum a Nicolò Brigante: “Tra di noi non è mai cominciata”

Meno diplomatica di Nicolò Brigante, invece, è stata Virginia che, in un video pubblicato su Instagram, ha lanciato delle precise accuse al suo ex dopo l’annuncio della loro rottura. “Nicolò dalla prima sera è stato molto freddo e distaccato” ha affermato la Stablum “Inizialmente l’ho letto come segno di rispetto” ha poi raccontato lei. E poi? “Col tempo questo rispetto è diventato distacco e il distacco distanza” ha spiegato lei “Nicolò non ha avuto il coraggio di ammettere che tra di noi non è mai cominciata”.