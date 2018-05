Uomini e Donne gossip: Maria contro Giordano e difende Nilufar

Uomini e Donne gossip: Maria De Filippi contro Giordano, le parole per Nilufar

Maria De Filippi a Uomini e Donne difende Nilufar Addati dopo una frase poco carina di Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo ha chiesto con durezza alla tronista di stare zitta. Ma lei non ha di certo apprezzato il tono del corteggiatore, tanto che ha risposto con rabbia. A questo punto, Giordano ha lasciato lo studio. Il pubblico ha appoggiato il gesto del Mazzocchi, al contrario di Maria. La conduttrice ha subito ripreso Rosy in studio, affermando che Nilufar ha fatto più che bene a rispondere male a Giordano. La De Filippi non ha per nulla apprezzato il tono e la frase usati dal corteggiatore e lo fa notare. Secondo Maria, un uomo non deve dire a una donna di stare zitta in quel modo. Siamo abituati a vedere la conduttrice sempre molto neutrale durante le puntate. Eppure questa volta non ha potuto fare a meno di prendere apertamente le difese dell’Addati. Intanto, il pubblico giustifica Giordano, poiché quest’ultimo è stato duramente attaccato da tutti in studio.

Scendendo nel dettaglio, Giordano e Luigi Mastroianni hanno indossato la stessa maglia durante le loro rispettive esterne con Nilufar e Sara Affi Fella. Questo dettaglio è stato notato subito da Gianni Sperti, il quale ha chiesto spiegazioni ai due corteggiatori. Sia Luigi che Giordano non si sono fatti problemi a spiegare che si tratta di un equivoco. Nessuno dei due avrebbe voluto sponsorizzare il marchio della t-shirt. La maglietta ha un logo ben visibilità, dunque per Gianni si tratta di una strana fatalità. Nilufar non ha voluto condannare il gesto di Giordano e Luigi. Nessuno può indossare in studio o durante le esterne un marchio.

Uomini e Donne: Giordano e Luigi criticati da tutti in studio

Giordano e Luigi, secondo Maria De Filippi, hanno sbagliato a mettere la maglia con il marchio. Nilufar ha cercato delle spiegazioni, ma il Mazzocchi è apparso pieno di ira. Infatti, il corteggiatore ha risposto con rabbia alla tronista: “Stai zitta!” Giordano ha affermato di essere arrabbiato poiché non si è parlato della bella esterna che hanno trascorso ma di una maglietta. Il Mazzocchi ha continuato a dichiarare che non hanno indossato la maglietta per far pubblicità.