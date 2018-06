Uomini e Donne gossip, Luigi e Sara in crisi? Qualcosa non quadra

Gossip Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella in crisi? Strani like su Instagram

Luigi e Sara non si riescono a vedere molto spesso a causa dei vari impegni di lavoro. In ogni caso, fino a pochissimo tempo fa, entrambi non facevano altro che far capire ai fan di stare a pensare all’altro. Ora, le cose potrebbero essere un po’ cambiate. Noi siamo certi che non ci sia alcuna crisi, eppure qualcosa di strano è stato notato. Mentre la Affi Fella si trovava a Milano per uno shooting fotografico, per poi tornare a Roma e unirsi ala sua cara amica Valeria Bigella, Mastroianni tornava nella sua Sicilia. A far storcere il naso dei followers sempre molto attenti è stato qualche like di troppo che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pare abbia messo su alcune particolari fotografie.

Luigi Mastroianni si è infatti lasciato sfuggire qualche ‘mi piace’ a delle strane citazioni che potrebbero non promettere nulla di buono. In ogni caso, sappiano bene che spesso i like vengono messi a caso o solo per continuare ad essere attivi sul social. Il Vicolo delle News ha riportato gli screen di tutte le foto che il fidanzato di Sara sembra aver apprezzato e approvato. Una tra tutte dice: “Ho bisogno di… non so, una via di fuga, un’uscita. Però non per andare ad una festa e nemmeno in discoteca, ma in un parco o in una spiaggia…. sedermi sulla sabbia e parlare di tutto con qualcuno.” A quanto pare, l’umore del giovane non sembra essere dei migliori.

Uomini e Donne, cosa succede tra Sara e Luigi? Strani indizi social

E mentre appaiono questi strani segnali sui social, la copertina del prossimo numero di Uomini e Donne magazine annuncia una esclusivissima intervista di coppia alla Affi Fella e Mastroianni. Dalla foto pubblicata da Gabriele Parpiglia pare che i due siano ancora molto felici e innamorati. Aspettiamo e vediamo quali saranno i prossimi movimenti dei due diretti interessati.