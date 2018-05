Uomini e Donne gossip: Giulia De Lellis attacca Mariano

Uomini e Donne gossip, Giulia De Lellis dura contro Mariano Catanzaro

A Uomini e Donne, in studio si schierano tutti contro Mariano Catanzaro, in particolare Giulia De Lellis. Quest’ultima, ospite in puntate, dichiara di essere chiaramente contro il comportamento del tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante afferma che il napoletano dovrebbe ringraziare di avere due ragazze che hanno questo avuto questo atteggiamento. Sicuramente il Catanzaro appare scocciato di fronte alle continue critiche di Giulia. Quest’ultima accusa il tronista di essere entrato nel camerino di Valentina senza neanche salutare. Questo tipo di comportamento non viene per nulla apprezzato dalla De Lellis. L’ex corteggiatrice continua ad appoggiare le due ragazze, che da quattro mesi corteggiano Mariano. Il tronista appare visibilmente provato per quanto sta accadendo al suo percorso, ma è comunque consapevole del fatto che è colpa sua. A questo punto in studio entra Valentina, la quale ha però scelto di non andare in esterna. Giulia ha anche da ridire sulla giovane. Secondo la De Lellis, la corteggiatrice dovrebbe andarsene dallo studio, altrimenti andrebbe a perdere di credibilità.

Valentina, però, resta in studio e continua a discutere animatamente con Mariano. Giulia continua a parlare con Mariano, a cui rivela di non volerlo giudicare. A questo punto, il tronista dichiara di voler solo conoscere il parere della sua corteggiatrice. In studio entra anche Eleonora, la quale viene subito attaccata per essere andata in esterna con Mariano, dopo quanto accaduto la scorsa puntata. Ricordiamo che la scorsa settimana una ragazza ha fatto una segnalazione importante sul tronista, rivelando che quest’ultimo ha preso parte a una serata e ha anche baciato una ragazza. Proprio per tale motivo, Valentina ed Eleonora non sono riuscite più a fidarsi del tronista.

Giulia De Lellis e Sara Affi Fella non apprezzano il comportamento di Mariano a Uomini e Donne

Oltre Giulia, anche Mario Serpa e Sara Affi Fella dicono la loro contro Mariano. In particolare il parere della seconda non viene per nulla apprezzato dal Catanzaro, che subito attacca la collega rivelando di essere dispiaciuto delle sue parole. Infine, sia Valentina che Eleonora abbandonano lo studio, facendosi inseguire da Mariano.