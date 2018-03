Uomini e Donne gossip, Giordano Mazzocchi: un messaggio per Nilufar

Gossip Uomini e Donne, Nilufar Addati: il bellissimo messaggio di Giordano

Nilufar Addati sembra essere ormai molto vicina alla scelta. La tronista di Uomini e Donne sta infatti continuando a conoscere due soli ragazzi, Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Entrambi hanno mostrato di essere fortemente interessati alla ragazza. In ogni caso, la giovane napoletana pare non avere ancora le idee chiare su chi sia la persona più adatta a lei. Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico, avvenuta il 19 Marzo 2018, il pubblico presente in studio a potuto vedere la nuova esterna tra la Addati e Mazzocchi. Dopo alti e bassi, i due sono riusciti ad aprirsi l’uno all’altra. Con non poche difficoltà si sono lasciati andare e il primo bacio è finalmente arrivato. Dopo le registrazioni, il corteggiatore ha mostrato attraverso i social di essere al settimo cielo.

In queste ore, Giordano pare non fare altro che pensare alla sua tronista. Lo stesso starà facendo lei?!? Mazzocchi ha pensato bene di inviare a Nilufar un messaggio in codice attraverso i social, nella speranza che la ragazza lo legga. Il significato della prole scelte dal corteggiatore non hanno bisogno di alcuna spiegazione. Sulla neve, il giovane scrive: “Sbrigati!” A quanto pare, il corteggiatore non riesce più a stare lontano dalla bella napoletana. Sembrerebbe proprio che Mazzocchi non veda l’ora che arrivi il giorno della fatidica scelta. Ma sarà lui la persona che riuscirà a tornare a casa insieme alla tronista?!? Al momento, le ultime esterne e puntate sembrano indicare una preferenza proprio nei confronti di Giordano.

Uomini e Donne: Nilufar tra Giordano e Nicolò: chi sarà la scelta?

Al momento, Nilufar non si è ancora sbilanciata del tutto nei confronti dei suoi corteggiatori. A quanto pare, la ragazza vuole che si rispettino i suoi tempi e Giordano e Nicolò al momento hanno dimostrato di avere moltissima pazienza. Senza dubbio, la scelta finale della Addati sarà una grandissima sorpresa per tutto il pubblico.