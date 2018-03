Uomini e Donne Gossip Eleonora Rocchini: appare su Instagram col braccio ingessato. Qualcosa va storto e s’accende la polemica

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne, fidanzata con l’ex tronista Oscar Branzani, nei giorni scorsi è stata vittima di un incidente. A darne notizia è stata la diretta interessata che è apparsa su Instagram con il braccio destro ingessato. L’ex corteggiatrice del salotto pomeridiano di Maria De Filippi è poi incappata in una polemica social. Alcune parole dei suoi follower non le ha proprio digerite e ha cercato di spiegare un po’ con le buone un po’ con le cattive le sue ragioni. L’accusa è stata quella di aver sponsorizzato prodotti da siti poco raccomandabili. Altra questione mal digerita dalla Rocchini è stato un aggettivo con cui è stata apostrofata per l’inconveniente fisico capitatole. Andiamo a scoprire cosa le è capitato.

“Ancora 20 giorni e potrò riavere il mio braccio“, ha scritto Eleonora su Instagram, apparendo con il braccio destro ingessato. A chi le ha chiesto a che cosa fosse dovuto il gesso, ha fatto sapere di essere incappata in una caduta. Qualcuno dei suoi follower, vedendo lo scatto, l’ha apostrofata con una ‘poretta’. L’aggettivo non è affatto piaciuto alla Rocchini che ha replicato con un tagliente “Poretta è tua madre forse” per poi aggiungere: “Dire poretta è una cosa carina dalle tue parti? Ok, bene a sapersi “. Ma i grattacapi non sono finiti qui. La fidanzata di Branzani nello scatto in questione impugnava nella mano sinistra un iPhone X, di cui suggeriva l’acquisto presso un sito online a chi fosse stato interessato. Il consiglio ha scatenato altri malumori.

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne: gesso e polemica per l’iPhone

Infatti la ragazza è stata criticata da alcuni follower che hanno sostenuto che la sponsorizzazione del suddetto sito non fosse attendibile. In altre parole hanno accusato Eleonora di pubblicizzare una cattiva scelta per tornaconto personale. La Rocchini ha replicato in modo molto deciso, spiegando che in realtà lei non stava sponsorizzando alcunché, ma che stava solamente dando un consiglio su un servizio con cui si era trovata molto bene. Nel frattempo, incidenti e polemiche a parte, pare che il nido d’amore con il suo Oscar sia quasi ultimato. Auguri.