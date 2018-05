Uomini e Donne gossip: Claudio e Ginevra ancora in crisi

Gossip Uomini e Donne: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? No, ma è crisi

Continua la crisi tra Claudio e Ginevra di Uomini e Donne. Qualche giorno fa l’ex tronista si è recato a Napoli per cercare di risolvere la situazione con la sua fidanzata ma a quanto pare tra i due ci sono ancora problemi. La prova? Le ultime dichiarazioni di D’Angelo non sono così entusiaste. Il giovane, in alcune storie di Instagram, ha confessato che sta cercando di risolvere questo brutto periodo con l’aiuto della famiglia e che appena ci sarà qualcosa di ufficiale verranno avvisati tutti i fan. “È un periodo un po’ così. Sto dando priorità alla famiglia, sto passando del tempo con gente che per me è importantissima. È in questi momenti che si capisce che la famiglia è importante. Non appena ci sara qualcosa di ufficiale da comunicare saprete tutto”, ha detto Claudio ai suoi numerosi follower. Ci sarà una riappacificazione con Ginevra o un addio definitivo?

Intanto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato a chi ha attaccato la sua storia d’amore con Claudio. A chi l’ha definita “non innamorata”, la napoletana ha così risposto: “Sono indecisa se piangere o ridere a questi vostri commenti. A me hanno insegnato a non giudicare quando non si conosce la verità e voi sicuramente non essendo mie amiche, sorelle e a questo punto neanche sostenitrici, non sapendo come stanno le cose, non avete diritto di parola in merito a tutto ciò”.

Ma perché Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani sono in crisi? A quanto pare per colpa di una divergenza d’opinioni, come sottolineato dal giovane a Uomini e Donne Magazine: “La nostra storia è arrivata a un bivio. Entrambi abbiamo delle esigenze importanti e desideriamo andare avanti in modo concreto. Ma lei vuole una cosa e io ne voglio un’altra. Tra le varie difficoltà, a Ginevra non piace vivere a Riccione e più volte ha parlato di un’eventuale trasferimento. Questa città però a me ha dato tanto e tutto quello che ho da offrire è anche dovuto al luogo in cui vivo. E su questo aspetto, quindi, ci siamo trovati in conflitto”.

Claudio di Uomini e Donne ci ha però tenuto precisare che il sentimento non è mai stato messo in discussione: “L’amore è sempre lì: nessuno ama di meno ma ognuno si sta impuntando sulle proprie ragioni. Il nostro sentimento non è mai stato messo in discussione, semplicemente pur immaginando un futuro insieme stiamo cercando di capire fino a che punto possiamo venirci incontro”.