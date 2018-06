Uomini e Donne Gossip, Claudio Sona al Padova Pride Village spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta: “St…zate. Ma soprattutto state zitti”

Claudio Sona, ospite al Padova Pride Village e fresco di nuovo look (capello biondo platinato), ha parlato della fine della love story con Mario Serpa. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il tramonto della relazione, ha infatti cercato di dare qualche indicazione sul perché le cose non hanno funzionato. Il veronese, classe 1987, ha così speso delle parole agrodolci, parlando di ‘momenti difficili’ vissuti con l’ex compagno, ma anche di ‘moneti bellissimi’ e di una ‘grande storia’ che tuttavia ha dovuto soccombere dinanzi all’evidenza e a cause di forza maggiore, come ad esempio la distanza.

“Quando esci dal programma vivi la quotidianità e abbiamo avuto dei momenti bellissimi e anche difficili”, confessa Sona, come riporta il sito Bitchy. Spazio poi alla spiegazione del perché sui social abbia condiviso soltanto gli attimi felici della storia con Mario: “A me piace condividere sui social allegria e spensieratezza […] Quando si hanno momenti difficili, difficoltà, anche a mettere a fuoco cosa sta succedendo, si cerca sempre di stare indietro”. Nonostante la rottura, l’ex tronista tiene a sottolineare che“è stata una bellissima storia”. Ciò che invece ha trovato difficile è stato il dover coltivare una relazione a distanza: “Entrambi abbiamo costruito. Io qui a Verona e lui a Roma. È difficile il sacrificio di lasciare tutto quello che hai in un posto e andare via. Non è facile credetemi.”

Mario Serpa appare sui social e sbotta: “Le st….zate che mi tocca sentire e ascoltare…”

A stretto giro da quanto dichiarato da Claudio Sona, è arrivato uno sfogo piuttosto rabbioso di Mario Serpa. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne infatti ha postato un breve video via social a cui ha affidato un duro sfogo: “Le st…zate che mi tocca leggere e ascoltare. Ma soprattutto state in silenzio invece di dire ca…te. Ciao”. La sferzata è giunta senza preciso destinatario. Con chi ce l’ha? Con il chiacchiericcio attorno alla fine della love story ? Con qualcuno di non nominabile? O addirittura con Claudio? Nel frattempo Sona pare aver definitivamente voltato pagina. E pare averlo fatto con un segnale ben chiaro: cambio look, un bel biondo platinato.