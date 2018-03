Gossip Uomini e Donne, Andrea Cerioli fidanzato con l’attrice Ilenia Pastorelli? La prova

L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli torna a far parlare di sé, anche se involontariamente. I fan del bellissimo bolognese si sono resi conto di un particolare scatto apparso sui social network, più precisamente sul profilo Instagram di una nota e amatissima attrice italiana. Il giovane, che oltre ad aver preso parte al Trono Classico è stato anche uno dei concorrenti del Grande Fratello, è single da ormai diverso tempo. Da quanto è finita la bellissima storia d’amore con Valentina Rapisarda, conosciuta proprio da Maria De Filippi, Cerioli sembra non essere più riuscito a trovare l’amore. In ogni caso, le cose potrebbero essere cambiate proprio in quest’ultimo periodo. Il diretto interessato ha sempre dichiarato di non vedere l’ora di trovare la donna della sua vita, con cui avere una meravigliosa famiglia. A quanto pare, l’ex tronista potrebbe essere riuscito a trovare la sua dolce metà.

L’attrice di cui vi stiamo parlando è Ilenia Pastorelli, nota soprattutto per aver preso parte al film ‘Lo Chiamavano Jeeg Robot’. La bellissima donna è nota al pubblico anche per essere stata una delle concorrenti del Grande Fratello nel 2011. La ragazza ha condiviso una fotografia in cui si mostra in compagnia di un misterioso uomo. Di quest’ultimo di vede soltanto il sorriso. I fan più attenti credono che la bocca che appare nello scatto appartiene proprio ad Andrea Cerioli. In ogni caso, al momento, non è arrivata alcuna dichiarazione da parte dei due diretti interessati.

In ogni caso, i followers di Andrea e Ilenia sono convinti che tra i due ci sia qualcosa. Non ci resta che attendere di scoprire qualcosa in più. Intanto, l’attrice scrive: “Vince chi ti sveglia con il sorriso.” Sarà davvero Cerioli, o è soltanto qualcuno che gli somiglia?!? Staremo a vedere. Senza dubbio, formerebbe una bellissima coppia… entrambi sono molto belli e dolci!