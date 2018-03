Gossip Uomini e Donne, Alessandro D’Amico sorprende i fan: nuovo look e tatuaggio dopo Alex Migliorini

Alessandro D’Amico è tornato ufficialmente single. Dopo l’ufficializzazione della fine della storia d’amore con Alex Migliorini, l’ex corteggiatore è finito sotto accusa. Il bel ragazzo si è visto puntare il dito contro da moltissimi telespettatori di Uomini e Donne. Tra i tanti, anche la famiglia dell’ex tronista sembra essere un po’ contrariata nei confronti del giovane. In ogni caso, Migliorini continua a difenderlo contro tutto e tutti. E mentre le polemiche iniziano a placarsi, D’Amico volta completamente pagina. Solitamente, una persona che ha voglia di ripartire da sé cambia look e così ha fatto anche Alessandro. Il simpatico ex del Trono Gay ha infatti cambiato colore di capelli, lasciando tutti a bocca aperta.

D’Amico si è mostrato ai suoi followers in una veste del tutta nuova. L’ex corteggiatore ha infatti tinto i capelli, scegliendo un colore a dir poco appariscente. Un pink-gold per il bellissimo Alessandro. A quanto pare, il giovane non ha paura di osare e si prepara alla bella stagione nel migliore dei modi. Sul suo profilo Instagram, il diretto interessato spiega: “Nella vita c’è chi osa e chi resta a guardare. Capite un po’ da che lato sto???…” Insomma, sembra essere chiaro a quale categoria di persone appartiene l’ex corteggiatore. Oggi, il ragazzo ha fatto sapere ai suoi fan di aver deciso di farsi un nuovo tatuaggio. Il tutto è stato documentata attraverso alcune storie apparse sul profilo dell’ex fidanzato di Alex Migliorini e su quello dello studio in cui si è recato.

Uomini e Donne, Alessandro D’Amico: nuovo tatuaggio per l’ex corteggiatore di Alex

Alessandro ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio. Il giovane ha scelto di tatuarsi proprio al centro dello sterno. Il disegno scelto sembra essere una specie di falena, che nella simboleggia dei tatuaggi sta ad indicare spesso il desiderio degli essere umani, la sua natura vitale e allo stesso tempo molto pericolosa. Non a caso, la falena è sempre in cerca della luce.