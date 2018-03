Gossip Uomini e Donne: Rebecca Staffelli e Alessandro Basile stanno insieme

Nuova coppia nel mondo dello spettacolo: si tratterebbe di quella formata da Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli storico inviato di Striscia la notizia, e Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché migliore amico di Francesco Monte. A svelare la novità è stato il settimanale Spy, mentre i diretti interessati non hanno ancora proferito parola. O selfie, visto che sui profili di entrambi non ci sono foto insieme. Ma, secondo la rivista edita da Mondadori, Rebecca e Alessandro si frequenterebbero da un mese, da quando la giovane avrebbe lasciato il fidanzato storico Stefano per buttarsi tra le braccia di Basile.

Sembra che la ragazza – che di recente vediamo spesso in tv in qualità di opinionista da Barbara d’Urso – abbia completamente perso la testa per il pugliese. E pare che la differenza d’età tra i due (lei 19 anni, lui 33) non abbia minimamente intaccato il feeling e l’intesa che si è venuta a creare in poche settimane. Un’intesa che è andata oltre la guerra che Valerio Staffelli sta portando avanti contro Francesco Monte e il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. “La storia tra Rebecca e Alessandro è tutt’altro che finzione. Semmai, un paradosso. Lei, braccio destro del padre che quest’anno sta portando avanti la battaglia del canna-gate contro Monte, difeso nelle varie trasmissioni dall’amico Basile”, si legge sul giornale di gossip e cronaca rosa. Sarà vero? Non resta che attendere conferme o eventuali smentite…

Chi è Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio Staffelli

Rebecca Staffelli è la figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, e Matilde Zarcone, ex showgirl e valletta di Buona Domenica. Becky, come la chiamano in famiglia, sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e da qualche tempo ha cominciato a muovere i primi passi in questo ambiente. È entrata nel cast di Diretta Mercato, trasmissione sportiva in onda su 7 Gold, ed è diventata opinionista di Barbara d’Urso, che conosce la ragazza da piccolina.

Chi è Alessandro Basile, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Alessandro Basile è invece un modello e imprenditore pugliese. È diventato popolare nel 2015, quando ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatore di Rossella Intellicato. Quest’ultima non ha scelto il ragazzo perché ha lasciato in anticipo il Trono dopo una furiosa lite con Tina Cipollari. Subito dopo Alessandro si è consolato con Laura Molina, l’ex scelta di Gianmarco Valenza, ma la storia è durata solo qualche mese.