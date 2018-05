Uomini e Donne, Giulia Latini torna single: è finita con il fidanzato Andrea

Uomini e Donne, Giulia Latini si è lasciata con il fidanzato Andrea

Doccia gelata per Giulia Latini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo aver raggiunto l’importante traguardo della laurea, la ragazza è tornata single. È finita la storia d’amore con Andrea, un giovane avvocato con il quale Giulia aveva intrapreso una relazione lo scorso inverno. È stata la stessa Latini a condividere questa notizia con tutti i suoi follower, come del resto fa in ogni momento importante della sua vita. A quanto pare, come si evince dai post e i video pubblicati nelle storie di Instagram, la relazione non è finita nel migliore dei modi e a chiuderla è stata proprio Andrea. “Sapete cos’è che mi fa stare un po’ più serena? Che alla fine torna tutto a tutti, a chi fa del bene torna il bene e chi fa del male torna il male. È giustizia divina, karma. Che poi alla fine perché mi stupisco ragazze? Sono tutti uguali! Vi diranno tutti ‘non ti farò mai del male‘! Oh, sono commossa! La cosa positiva è che è durata sette mesi invece che un anno o due!”, ha fatto sapere Giulia.

Anche se durata poco, questa relazione ha lasciato grande amarezza in Giulia Latini che è pronta a ricominciare da se stessa. Ottenuta la laurea in Disegno industriale sta ora trascorrendo qualche giorno di relax a Milano, ma è pronta a partire per gli Stati Uniti. Più precisamente per Boston, dove vive una cara amica. La lontananza, si sa, è un ottimo alleato per superare i tormenti amorosi…

Uomini e Donne: cosa aveva detto Giulia sul suo fidanzato Andrea

“Sto con un ragazzo meraviglioso. Andrea, per cui provo solo amore. Non gli ho ancora detto ti amo, per timidezza ma è quello che sento. Andrea non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha ventotto anni, è un avvocato” aveva detto di recente Giulia Latini a Uomini e Donne Magazine.