Uomini e Donne: Giordano è ritornato da Nilufar? L’indizio

Uomini e Donne: chi sceglie Nilufar? Il nuovo indizio su Giordano

Il trono classico di Uomini e Donne è sempre colmo di colpi di scena. Nelle ultime registrazioni l’assenza di Giordano ha preoccupato molti fan, Nilufar compresa. La sua eliminazione sembrava essere definitiva, soprattutto dopo il rifiuto di un confronto. E’ emerso però, nelle ultime ore, un indizio che potrebbe cambiare le carte in tavola. Un amico intimo di Giordano ha pubblicato una loro foto in discoteca, in cui si abbracciano e sono molto felici. Ciò che ha destato dei sospetti è la didascalia sottostante, la quale afferma: “Il desiderio è ancora più forte quando è appeso a un filo… La scelta sarai tu… mi gioco le palle”. Seguita da un cuore.

Questa frase lascia pensare, in quanto per essere la scelta significa che il corteggiatore è ritornato su i suoi passi e ha deciso di rimettersi in gioco, e in competizione contro Nicolò Ferrari. Nilufar ha baciato per ben due volte quest’ultimo, dimostrando che il suo interesse fosse reale, ciò è bastato a Giordano per eliminarsi. Tra Mazzocchi e la tronista non ci sono stati grandi avvicinamenti fisici, tanto che lui spesso si lamentava della distanza che lei gli imponeva. La napoletana inoltre non è andata a riprendere Giordano, credendo di vederlo in studio. Il corteggiatore ha però deciso di eliminarsi e di non esserci durante l’ultima registrazione.

Uomini e Donne: Nilufar dimostra il suo interesse a Giordano?

La tronista di Uomini e Donne pare sia rimasta molto delusa della scelta presa da Mazzocchi, inoltre quest’ultimo è stato aspramente criticato dagli opinionisti durante la registrazione. Sono molti coloro che non hanno approvato la sua decisione di non tornare in studio per continuare a conoscere la tronista. Quest’ultima potrebbe aver deciso di organizzare qualcosa per far cambiare idea a Mazzocchi e potrebbe avergli dimostrato il suo interesse. Ma non si hanno certezze in merito, poichè la registrazione del trono classico, come già detto, ci sarà domani, martedì 17 aprile. Per il momento quindi si avanzano solo ipotesi attraverso i vari indizi che emergono dai social. Intanto come reagirà Nicolò Ferrari?