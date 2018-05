Uomini e Donne, Giordano e Nilufar inseparabili: la dedica d’amore di lui

Uomini e Donne, Giordano e Nilufar sono tornati sui social network: la dedica dell’ex corteggiatore

Giordano e Nilufar sono inseparabili dopo la scelta a Uomini e Donne. I due non hanno trascorso neppure un giorno lontani e sono più che mai complici e affiatati. A una settimana dall’inizio della loro relazione, Nilufar e Giordano sono tornati sui social network. I due hanno finalmente riattivato i loro profili Instagram che erano fermi da qualche tempo. E Mazzocchi ha voluto riprendere in mano la sua vita social con una bella e dolce dedica alla sua nuova fidanzata. Una dedica che ha fatto subito il pieno di like e commenti, per la gioia dei fan della coppia.

“Nonostante tutti i nonostante, sei mia“, ha scritto Giordano Mazzocchi a Nilufar Addati. Il significato è semplice: nonostante il cammino tortuoso a Uomini e Donne ora i due sono finalmente liberi di amarsi. E la storia d’amore procede a gonfie vele tanto che né Nilufar né Giordano riescono a separarsi dall’altro. Anche l’italo-persiana è riapparsa su Instagram e ha condiviso una storia nella quale bacia teneramente il suo nuovo fidanzato.

Sempre di più …❤️ #amorepuro A post shared by Nilufar Addati (@nilufaraddati) on May 21, 2018 at 6:55am PDT

Uomini e Donne: le parole di Giordano Mazzocchi su Nilufar

Poco prima della scelta, Giordano Mazzocchi ha fatto una promessa importante a Nilufar Addati. “Dirle che mi comporterò bene sarebbe scontato. Le prometto che fuori da qui non scapperò mai di fronte ai problemi, ma lotterò per lei. Per noi. Le assicuro che questa energia magnetica che sentiamo quando siamo vicini crescerà ogni giorno di più”, ha detto il maestro di sci a Uomini e Donne Magazine.