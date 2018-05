Uomini e Donne, Ginevra e Claudio di nuovo insieme: sorpresa d’amore

Uomini e Donne, Ginevra e Claudio: crisi superata, la dichiarazione d’amore

È di qualche settimana fa il gossip che aveva lasciato tutti a bocca aperta. Claudio e Ginevra hanno vissuto un periodo di crisi che è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La coppia di Uomini e Donne è andata a convivere poco dopo la scelta. Seppur in molti credevano che non sarebbero durati a lungo, la Pisani e D’Angelo hanno dimostrato di amarsi follemente, nonostante la grande differenza di età. I fan hanno poi notato un certo distacco, tant’è che hanno iniziato a chiedersi cosa fosse accaduto tra i loro beniamini. Ora è tutto risolto e a rivelarlo è proprio l’ex corteggiatrice della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo le insistenti domande dei fan, Ginevra e Claudio hanno confermato di stare a vivere un brutto periodo di crisi. Lei era tornata a vivere a Napoli dai suoi genitori e lui è rimasto da solo nella casa che ha condiviso per molti mesi con la Pisani. D’Angelo è poi stato avvistato a Napoli, tant’è che in molti hanno sperato che fosse andato a casa della sua ex per riconquistarla. Ora scopriamo che i giovane ce l’ha fatta. La coppia è partita per Míkonos e solo pochi minuti fa hanno fatto sapere di essere insieme. La Pisani ha pubblicato un dolce scatto che la ritrae in compagnia di quello che ad oggi è tornato ad essere il suo fidanzato. Si stringono la mano e sorridono all’amore che fortunatamente hanno ritrovato e che forse non era mai svanito.

Claudio e Ginevra dopo Uomini e Donne: amore a gonfie vele, la dichiarazione d’amore della Pisani

Su Instagram, Ginevra scrive: “Ecco ritornato il sorriso che tanto ti piace… Ecco ritornato il sorriso innamorato che temevo di aver perso… Oggi posso dirti di non amarti (sarebbe scontato), amo ciò che siamo INSIEME. Amo le nostre risate, i nostri capricci, le nostre coccole come fossimo due bambini indifesi, amo la nostra intimità, amo la nostra tenacia e capacità di sorridere a tutto ciò che ci accade intorno. Da qui, da questa stretta di mano… Più forti di prima.” Anche Claudio ha fatto sapere che è tornato il sereno, rivelando che lui e la Pisani sono fatti per stare insieme.