Uomini e Donne, Francesca Del Taglia incinta: Eugenio di nuovo papà

Uomini e Donne, Francesca e Eugenio di nuovo genitori: arriva il secondo figlio

Grandi novità in casa di Francesca e Eugenio. La storica coppia sta per allargare la famiglia. L’ex tronista e la sua compagna sono in attesa del secondo figlio. Il nuovo magazine di Uomini e Donne ha dato la notizia in grande esclusiva, ancor prima che venisse comunicato dai diretti interessati. È da diversi mesi che non si fa altro che parlare di una seconda presunta gravidanza per l’ex corteggiatrice. Ad oggi, tale gossip sembra essere super confermato. Al momento non si sa ancora se si tratta di un maschietto o di una femminuccia. In passato, la Del Taglia aveva fatto capire ai suoi fan di desiderare un secondo bambino. Anche il piccolo Brando, primogenito della coppia, aveva espresso ai suoi genitori il desiderio di volere un fratellino o una sorellina con cui poter giocare.

Francesca e Eugenio sembrano perciò pronti a dare il benvenuto ad un secondo bebè. In ogni caso, i fan dei due attendono con ansia una qualche dichiarazione social da parte dei diretti interessati. In questo momento, la Del Taglia e il suo amato Colombo. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne sta infatti trascorrendo alcuni giorni nella meravigliosa Cuba. Il loro viaggio viene ovviamente documentato attraverso dolci e teneri scatti condivisi sui social. Nelle varie fotografie, la donna si mostra in smagliante forma, anche se i più attenti hanno notato delle curve un po’ più abbondanti del solito. Ulteriore conferma della gravidanza di cui parla il magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

Francesca Del Taglia di nuovo mamma: l’ex di Uomini e Donne al settimo cielo insieme ad Eugenio Colombo

Nonostante siano passato ormai diversi anni dalla loro partecipazione al Trono Classico, la Del Taglia e Colombo continuano a far sognare ad occhi aperti i fan del programma di Canale 5. Con il tempo, la coppia ha dimostrato di essere fortemente innamorata e di essere riuscita a restare unita nonostante tutto e tutti.