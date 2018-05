Uomini e Donne, flirt tra Nicolò e Marta Pasqualato? Ferrari risponde

Uomini e Donne, Nicolò Ferrari parla di Marta Pasqualato: rapporto di amicizia o di amore?

Sia Nicolò che Marta sono stati due dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Entrambi i corteggiatori del Trono Classico sono arrivati fino al giorno della scelta. Purtroppo per loro le cose non sono andate bene. Sia Ferrari che la Pasqualato non sono stati scelti dai loro rispettivi tronisti. Nicolò ha preferito Virginia alla bella ragazza di Firenze, mentre Nilufar ha preferito lasciare la trasmissione con Giordano. Dopo i primi giorni di malinconia, i due hanno ripreso in mano la propria vita, tornando ovviamente a guardarsi intorno. I rumors degli ultimi giorni sembrano indicare un possibile avvicinamento proprio tra i diretti interessati. Alcune sere fa, sia Nicolò che Marta sono stati ad una cena in compagnia di altri ex corteggiatori del programma di Maria De Filippi.

Nei video apparsi sui vari profili Instagram, Ferrari e la Pasqualato sono sembrati molto affiatiti. A confermare la sintonia tra loro sono poi arrivati i commenti dell’ex corteggiatore. Nicolò ha infatti lasciato un dolce complimento sotto una delle ultime foto postate da Marta. “A me sembri la principessa Sissi.” Sotto un altro scatto il ragazzo scrive: “Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena vivere.” Sembrerebbe proprio che tra i due sia nato un bellissimo rapporto. I più romantici sperano che ci sia del tenero e che presto possa sbocciare l’amore. Intanto, la giovane di Firenze ha pubblicato una strada e dolce dedica sulle storie di Instagram.

Uomini e Donne: Nicolò e Marta presto insieme? Ferrari risponde

Una fan di Nicolò ha chiesto al ragazzo dove avesse laaciato Marta e lui ha immediatamente risposto. ”Marta è a Venezia, torna a Milano nel fine settimana.” A quanto pare i due si rivedranno molto presto. Staremo avedere nel corso dei prossimi giorni cosa accadrà.