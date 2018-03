‘Uomini e Donne’, secondo figlio in arrivo per l’ex corteggiatrice Martina Luciani che visse un amore intenso con Giorgio Alfieri

Martina Luciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta. Per lei si tratta della seconda cicogna, visto che è già madre di Asia, la figlia avuta con l’ex storico, il tronista Giorgio Alfieri. Correva l’edizione 2006/2007 del datingshow di Canale 5 quando Alfieri si sedette sullo scranno più noto d’Italia. L’ex calciatore di ‘Campioni, il sogno’ era in cerca dell’anima gemella. I suoi occhi caddero proprio su Martina e fu amore. Una grande passione da cui nacque Asia, nel 2008. Purtroppo il sogno passionale, dopo molti alti e bassi, si concluse in maniera definitiva nel 2014, come ha dichiarato la diretta interessata in una delle ultime interviste rilasciate. Da allora ognuno per la sua strada. Martina ha saputo trovare un nuovo sentiero sentimentale, un cammino battuto con l’attuale compagno e futuro padre del figlio che aspetta, Patrizio.

A dare l’annuncio della dolce attesa di Martina è stato proprio Patrizio. Lo ha fatto via social, come ha scoperto il noto e sempre informato blog Isa e Chia. “Non potevo desiderare mamma migliore per mio figlio/a guardando come hai cresciuto Asia. Ti amo”, ha scritto l’attuale compagno della Luciani su Facebook. L’uomo è un calciatore e consulente assicurativo, innamoratissimo della sua dolce metà. Il rapporto della coppia dura da un paio d’anni, come si evince sempre dalle parole di Patrizio: “In due anni mi hai sempre dimostrato quanto tieni a me. Adesso sarò io a dimostrarti quanto ti amo.” Sempre affidandoci a Isa e Chia, l’ex corteggiatrice è al quarto mese di gravidanza e a breve si potrebbe scoprire se sta per arrivare un fiocco rosa o uno azzurro.

Uomini e Donne, Martina e Giorgio: un amore da favola

Tornando indietro con la memoria, il pubblico di Maria De Filippi non avrà certo scordato il grande amore tra Martina e Alfieri. Come dimenticare d’altra parte il momento della scelta del tronista, che si fiondò sotto casa della Luciani con un megafono e una limousine per ‘rapirla’. Da lì seguì un viaggio mozzafiato prima a Firenze e poi Venezia. Ma come quasi tutti i grandi amori, quello di Giorgio e Martina si è consumato, bruciando tanta passione e rimanendo poi a secco.