Uomini e Donne Eleonora Rocchini nel mirino: ‘Sei cambiata esteticamente altrimenti Oscar ti avrebbe lasciata’, ‘Sei volgare” La difesa dell’ex corteggiatrice, poi parla Georgette Polizzi

Pochi giorni fa Oscar Branzani ha presentato la sua linea di costumi, spendendo parole al miele per la fidanzata Eleonora Rocchini: ‘Non è solo la mia compagna, ma è anche la mia musa’. E in quanto musa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ‘dà una mano’ al suo uomo, indossando i suoi bikini mozzafiato sui social. Ma qualcuno ha trovato qualche scatto troppo ardito (ad esempio: ‘Potevi anche non mettere niente, tanto è uguale’), etichettando la giovane toscana con un termine non proprio edificante: ‘volgare’. Nelle ultime ore sulla questione è intervenuta un’altra influencer del web, Georgette Polizzi. Inoltre, nel parapiglia social che ne è scaturito, Eleonora, sempre raggiunta da una frase non troppo lusinghiera, ha specificato che non si ritocca da due anni,

Partiamo dai ritocchini. Su Instagram qualcuno ha scritto ad Eleonora che si è “dovuta svegliare” e che “sta cambiando esteticamente”, altrimenti Branzani “l’avrebbe lasciata“. La Rocchini ha così messo in chiaro un paio di punti: “Peccato che io non abbia cambiato niente da due anni. Poi sinceramente trovo questi commenti ridicoli! Mi dispiace perché sembrate tutte molto infelici”. Dopodiché ha dovuto fronteggiare le accuse di volgarità. “Non vedo niente di volgare sinceramente“, ha replicato a un commento poco carino. La questione ha stimolato anche Georgette Polizzi. “Dicono sono volgare” scrive la Rocchini a cui a stretto giro segue l’intervento della fidanzata di Davide Tresse: “Volgare?!?! Ma dai per favore!! Credo che chi dice questo confonde sensuale con volgare!! Io che ti conosco posso dire che sei tutto fuorché volgare!”.

A proposito di Georgette…

A proposito di Georgette: la stilista prosegue la sua battaglia contro la sclerosi multipla, malattia da cui ha scoperto di essere affetta nei mesi scorsi. Sorrisi, forza di volontà e determinazione: questa la ricetta della Polizzi per affrontare la sfida non facile che l’attende. La fidanzata di Tresse ha anche preso nei giorni scorsi una decisione meritevole di lode: ha dato il via a un’iniziativa per raccogliere fondi per AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), mettendo a disposizione la propria abilità lavorativa. Chapeau!