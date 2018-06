Uomini e Donne, Cristina Plevani si candida per il Trono Over: la sua esperienza e le critiche ad un ex corteggiatore

Cristina Plevani vuole tornare a Uomini e Donne ed è pronta per il Trono Over. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti, ricordata dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per aver partecipato e vinto la prima edizione del reality, adesso vorrebbe rimettersi in gioco in TV. Non tutti forse ricordano inoltre che Cristina Plevani, in realtà, a Uomini e Donne c’è già stata. Alla ragazza, infatti, dopo il GF era stata data la possibilità di salire sul Trono. Allora la Plevani scelse Mirko di cui, tuttavia, oggi non sembrerebbe avere un bel ricordo. Al settimanale Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex gieffina ha dichiarato: “Quando siamo usciti dal programma, dopo pochissimo tempo, mi sono resa conto che non era interessato a me, semplicemente. Forse lo era di più ai meccanismi televisivi”.

Oggi, però, al date show di Maria De Filippi Cristina Plevani vorrebbe tornare. Il suo desiderio, tuttavia, non è quello di fare la tronista. Nella sua intervista, infatti, si è proposta per il Trono Over di Uomini e Donne. “Spesso guardo Uomini e Donne, in particolare il Trono Over, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo” ha affermato la prima vincitrice del GF “Poi cambio subito idea”. Il motivo? “Ho sofferto molto per la perdita dei miei genitori” ha spiegato la Plevani “E ho paura di affezionarmi a qualcuno che poi mi possa abbandonare”. La redazione di Uomini e Donne accoglierà la richiesta di Cristina Plevani? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.

Cristina Plevani contro il Grande Fratello 15: “Troppe liti, parolacce, confronti eccessivi”

Pur avendo raggiunto la popolarità grazie al primo Grande Fratello, oggi Cristina Plevani questo reality sembrerebbe più non apprezzarlo. “Dell’ultima edizione sono riuscita a vedere solo tre puntate, poi mi sono rifiutata” ha fatto sapere a Uomini e Donne Magazine. “Troppe liti, parolacce, confronti eccessivi” ha poi spiegato la stessa “Non si possono espellere personaggi che hanno avuto comportamenti scorretti e poi decidere che rimangano in studio durante la diretta settimanale”. Viste le sue ultime dichiarazioni quindi, anche se in passato era stato scritto il contrario, è probabile che adesso a Cristina di partecipare una seconda volta al GF non interessi più.