Uomini e Donne, perché Claudio e Ginevra sono in crisi? Tutto è iniziato con un’accesa discussione

Continua la crisi tra Claudio e Ginevra di Uomini e Donne. Dopo la versione fornita dalla Pisani, che ha chiarito su Instagram che la storia non si è ancora interrotta, ecco arrivare quella dell’ex tronista del Trono Classico. D’Angelo, sempre nel corso di una diretta sui social network, ha svelato di non vedere la fidanzata da ben due settimane. Da 15 giorni, infatti, la modella ha lasciato Riccione – dove si era trasferita un anno e mezzo fa per convivere con Claudio – per tornare dalla famiglia a Napoli. Una decisione presa dopo un’accesa discussione, come confidato dall’ex tentatore di Temptation Island ai suoi follower. Ma il giovane ci ha tenuto anche a precisare che la crisi non è falsa. “La nostra è stata una storia seria fin da subito, non abbiamo bisogno di fare business. Non abbiamo mai improntato la nostra storia su questo”, ha chiarito Claudio D’Angelo.

“Due settimane fa tra me e Ginevra c’è stata una discussione abbastanza importante. Dopo un anno e mezzo siamo arrivati a un svincolo, a un punto dove si vuole di più ma quando quel qualcosa in più non è lo stesso non è facile. Non ci siamo lasciati, ma stiamo cercando di capire cosa sta succedendo. Appena lo capiremo sarete i primi a sapere tutto” ha spiegato Claudio a proposito della crisi che sta vivendo con Ginevra. Per rispetto della Pisani, D’Angelo ha preferito non rivelare i particolari della discussione ma ha aggiunto che questa è stata la più importante dell’ultimo anno e mezzo vissuto insieme. “Abbiamo avuto tante litigate, ma questa è stata la peggiore“, ha assicurato Claudio ai suoi fan. “Ci siamo scontrati su una cosa sulla quale abbiamo due pareri forti, forse non ci siamo ancora capiti”, ha aggiunto il ragazzo.

Uomini e Donne, Claudio e Ginevra: nessun tradimento

Claudio D’Angelo ci ha inoltre tenuto a precisare che non c’è stato alcun tradimento da parte di entrambi. “Non c’è stata mai mancanza di rispetto, siamo sempre stati attenti tutti e due“, ha precisato il giovane.