Uomini e Donne, Clarissa Marchese: il nuovo lavoro a Miami

Uomini e Donne, Clarissa Marchese: che lavoro fa a Miami

Da qualche mese Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne, vive a Miami. Miss Italia si è trasferita negli Stati Uniti per seguire il fidanzato Federico Gregucci, che ha trovato lavoro come allenatore nella Juventus Academy. Dunque, l’ex corteggiatore del Trono Classico continua a lavorare nel mondo del calcio, dopo aver giocato per tanti anni come attaccante. E Clarissa che lavoro fa a Miami? All’inizio la Marchese si è accontentata di fare la web influencer: un’attività piuttosto reddittizia, considerando i numerosi follower della siciliana. Subito dopo, però, la giovane ha deciso di avventurarsi in un nuovo settore: quello del mercato immobiliare.

“Da quando mi sono trasferita ho iniziato a studiare il mercato immobiliare americano e mi è venuta voglia di avventurarmi in questo campo. Recentemente ho superato il Real Estate Test per diventare agente immobiliare e adesso sto per iniziare con questo nuovo lavoro” ha spiegato Clarissa a Uomini e Donne Magazine. Parallelamente all’attività di agente immobiliare, la Marchese prosegue a fare la modella e la web influencer.

Uomini e Donne: la vita di Clarissa e Federico a Miami

Federico Gregucci, invece, allena una squadra di bambini presso la Juventus Academy. “I nostri giorni in America procedono benissimo” ha assicurato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. E i due diventeranno presto marito e moglie: il matrimonio è previsto nel 2019, tra aprile e maggio. Ovviamente in Italia, molto probabilmente al mare.