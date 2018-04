Uomini e Donne, chi ha scelto Nicolò? Spuntano le prove su Instagram

Uomini e Donne, Nicolò Brigante: chi ha scelto tra Marta e Virginia? Le prove sui social

Nicolò Brigante ha scelto a Uomini e Donne, ma ancora il pubblico non sa chi sia stata la fortunata tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, dopo che i tre hanno trascorso insieme diverse ore in una villa, esattamente come aveva fatto Paolo Crivellin. I telespettatori sapranno finalmente il nome della fortunata il prossimo 2 maggio. Ma ecco che un indizio fa pensare molto alcuni fan. Nelle ultime ore Virginia ha condiviso diverse foto sul suo account Instagram, al contrario di Marta che è apparsa totalmente assente. La Pasqualato non ha fatto avere sue notizie dopo la permanenza in villa. Intanto, Virginia si mostra sui social felice insieme ai suoi amici. Il pubblico è convinto del fatto che la scelta di Nicolò sia Marta e che la produzione abbia chiesto di non condividere alcun tipo di foto. Oltre ciò, il profilo della Pasqualato è diventato privato. Sappiamo bene che la corteggiatrice da sempre ama tenere informati i suoi fan, ma da diverse ore risulta assente.

Dal ritorno dalla villa, Marta non ha fatto avere sue notizie ai fan. Questo gesto per molti ha un significato. Ma c’è anche il resto del pubblico che crede che la scelta sia ricaduta invece su Virginia. Questo spiegherebbe i sorrisi della Stablum sulle Storie di Instagram, ma anche l’assenza della Pasqualato dai social, troppo triste per condividere questo momento con i fan. Marta ha passato diversi momenti difficili durante questa esperienza e non ha mai smesso, nonostante ciò, di condividere foto e pensieri sui social. Il sorriso di Virginia potrebbe essere una semplice arma per affrontare il fatto di non essere stata la scelta. Le ipotesi sono diverse, scopriremo la verità solo il 2 maggio.

Uomini e Donne, il pubblico diviso in due: chi ha scelto Nicolò?

Chi è la scelta di Nicolò? Quanto sta accadendo sui social in questo momento sta dividendo il pubblico in due parti. Non ci resta che attendere la messa in onda del Trono Classico del 2 maggio. Intanto, un altro indizio fa pensare che la scelta sia ricaduta davvero su Marta Pasqualato.