Uomini e Donne Beatrice Valli, racconto ospedale: paura gravidanza, Marco sbiancato. Sospetto cervicale o labirintite

Pochi giorni fa Beatrice Valli è finita in ospedale dopo essersi sentita male e aver provato un grande spavento. Dal suo profilo Instagram aveva subito fatto sapere che probabilmente il malore era da attribuire a una cervicale acuta. Tuttavia il responso medico non era del tutto certo. Oggi, con una lunga serie di Instagram Stories ha raccontato più nel dettaglio quanto le è successo. Lungo la descrizione ha anche fatto sapere come i medici l’abbiano messa in guardia di una possibile gravidanza. La notizia ha scosso molto il fidanzato Marco Fantini. Andiamo a scoprire che cosa è accaduto, affidandoci proprio alle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Mi gira tantissimo la testa, ho sempre la nausea, mi fischiano un sacco le orecchie e mi fa malissimo la schiena”. Beatrice, che al momento sta usando dei cerotti medici per placare il dolore, non ha ancora risolto i suoi problemi di salute. Tutto è cominciato giovedì mattina: vomito, nausea e tremolio alle gambe, con conseguente ricovero in ospedale. La Valli, apparsa visibilmente stanca, ha però avuto la forza di narrare quanto le è accaduto: “All’ospedale aspettiamo due ore. Poi gli spieghiamo tutto… A un certo punto il medico mi ha guardato e dice: ‘Signora per me lei è incinta’. Io dico: ”Impossibile.” La sorella di Ludovica èprosegue a raccontare la reazione del fidanzato: “Marco è sbiancato, il Marchini è sbiancato”.

Beatrice Valli di Uomini e Donne: smentita la gravidanza, possibile cervicale o labirintite

Beatrice ha proseguito a riportare la vicenda, spiegando che dopo l’esame della TAC la gravidanza è stata smentita. Notizia che, su questo versante, ha dato tregua a Fantini. “Se eri incinta stavolta ti giuro che scappavo almeno per un mese“, avrebbe detto Marco, secondo quanto riferito con simpatia dalla Valli. La compagna di Fantini rimane comunque in condizioni non ottimali. Infatti, come ha fatto sapere in chiusura di messaggio, restano aperte due ipotesi sul malanno che l’ha colpita: trattasi di cervicale o di labirintite.