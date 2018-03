Uomini e Donne, bacio tra Lorenzo e Sara: il dettaglio che non piace

Uomini e Donne, l’esterna del bacio tra Lorenzo e Sara non piace: il dettaglio che non passa inosservato

Pioggia di critiche per l’esterna tra Lorenzo e Sara che è andata in onda oggi, 5 Marzo 2018. I telespettatori di Uomini e Donne sono rimasti a dir poco senza parole. Le immagini trasmesse nello studio di Maria De Filippi non sono piaciute ai fan del programma. Cena romantica a lume di candela. Lui in completo nero, lei con un abito mozzafiato e super elegante. Ciò che però ha catturato l’attenzione del pubblico è stata la scollatura del vestito scelto dalla tronista. Sui social sono arrivate innumerevoli critiche per la bella Affi Fella. Senza dubbio l’abito le stava a meraviglia, ma per molti avrebbe dovuto osare un po’ meno. La polemica nata su Twitter è poi degenerata dopo le parole di Riccardi.

Il corteggiatore del Trono Classico ha dichiarato alla tronista di non riuscire a guardarla in faccia. Di fronte a tali parole, il pubblico si è scatenato nel vero senso della parola. “Lorenzo eroe moderno che fa di tutto per non fissarle il décolleté, bravo per una volta”, “Il segreto è esci le minne e lui avrà paura di perderti”, “Una scollatura è riuscita a far tacere Lorenzo” e infine: “Gli è scattato l’ormone dopo aver visto le bocce.” In ogni caso, le critiche sono arrivare anche per Sara. Secondo la maggior parte delle persone, la ragazza ha osato un po’ troppo, finendo per esagerare. C’è addirittura chi ha paragonato l’esterna tra i due ad una scena di un film osé.

Lorenzo e Sara, il bacio che non piace al pubblico di Uomini e Donne: Luigi va via

Il bacio tra Lorenzo e Sara non è piaciuto quasi a nessuno. Sono davvero tanti quelli che non continuano a credere a Riccardi e che continuano a non capire perché la Affi Fella lo continui a tenere. Di fronte alla loro esterna, Luigi ha deciso di andare via. In ogni caso, dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che il ragazzo è tornato nel corso della registrazione successiva.