Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar sceglie, Sara piange per Lorenzo

Anticipazioni Uomini e Donne: Nilufar annuncia la scelta, Sara piange per Lorenzo che tira in ballo Nicola Panico

Quasi tutto pronto per la scelta di Nilufar a Uomini e Donne! Nel corso della registrazione di oggi del Trono Classico, l’italo-persiana ha annunciato che la prossima settimana sceglierà tra Giordano e Nicolò. La scelta, come già avvenuto per Paolo e Nicolò Brigante, avverrà in villa anche se Nilufar ha specificato che ha già deciso e che le ultime esterne serviranno a ben poco. Dunque, la prossima settimana andrà in onda la scelta di Nilufar, che è molto attesa dal pubblico del programma di Maria De Filippi.

È ancora senza una scelta, invece, Sara Affi Fella. La modella è molto indecisa tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Con il primo ha vissuto una bella esterna, dove ha conosciuto il fratello di lui, mentre con il secondo continuano gli scontri. Nell’ultima registrazione, come riporta il Vicolo delle News, Sara è addirittura scoppiata a piangere per colpa di una provocazione di Lorenzo. Riccardi, infatti, ha criticato la tronista perché in passato ha perdonato il suo ex fidanzato Nicola Panico a Temptation Island.

Uomini e Donne anticipazioni: segnalazione su Mariano Catanzaro

Si complica il Trono di Mariano Catanzaro. News U&D fa sapere che nel corso della registrazione è arrivata una segnalazione sul tronista napoletano. Pare che l’ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirèe Popper si sia baciato con una ragazza estranea a Uomini e Donne. Al momento la faccenda è poco chiara ma sembra che Maria De Filippi non abbia gradito quanto sta accadendo col percorso di Mariano. Il giovane sarà costretto ad andare via senza fare una scelta? Di sicuro la segnalazione non è stata presa bene dalle corteggiatrici Valentina e Eleonora, che hanno promesso di indagare sulla faccenda.