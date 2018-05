Uomini e Donne anticipazioni, Sara sceglie Luigi: la frase di Giordano fa ben sperare

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Sara è Luigi? Spunta la frase di Giordano Mazzocchi

Manca poco alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. La registrazione avverrà il prossimo martedì 22 maggio e, secondo le indiscrezioni, sarà fatta in studio come accaduto di recente a Nilufar Addati. Chi la spunterà tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni? Stando a un commento lasciato da Giordano Mazzocchi, sembra che ad avere la meglio sarà proprio il corteggiatore siciliano. Su una foto che ritrae Nilufar, Giordano e Luigi insieme nei camerini del Trono Classico, il Mazzocchi ha scritto in un commento: “Aspettiamo solo voi”. Un chiaro riferimento alla coppia Sara e Luigi, che potrebbe presto formarsi nello studio di Maria De Filippi.

A detta di molti, la frase di Giordano è stato un semplice augurio per Luigi, che col tempo è diventato un amico vero. Stando al pensiero di altri, invece, il Mazzocchi sarebbe già a conoscenza della decisione dell’Affi Fella e avrebbe dunque “spoilerato” la scelta. Un po’ come accaduto con la scelta di Nilufar, quando Sara ha invitato Nicolò Ferrari a non nutrire troppe speranze sulla collega napoletana. Andrà così anche questa volta? Senza contare che dopo aver scelto Giordano, Nilufar ha consigliato Sara di optare per Luigi, in modo da poter fare in futuro delle “uscite a quattro”.

Uomini e Donne, Lorenzo o Luigi? La scelta di Sara divide il pubblico

Come andrà a finire? Di sicuro, il Trono di Sara Affi Fella ha appassionato parecchio il pubblico tanto che si sono create due fazioni. Da una parte quella che tifa per Lorenzo Riccardi, dall’altra quella che sostiene Luigi Mastroianni. I due ragazzi sono molto diversi tra di loro e in maniera differente hanno provato a conquistare il cuore di Sara. Chi la spunterà?