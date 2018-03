Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 12 marzo 2018: Sara evita il bacio di Luigi, Nilufar fa una doppia esterna con Giordano

Stanno per giungere al termine i Troni di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Nicolò Brigante. Se Mariano Catanzaro ha appena iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, la situazione è ben diversa per i primi tre, rimasti rispettivamente con due corteggiatori e corteggiatrici a testa. Ma cosa è successo nell’ultima registrazione del Trono Classico? Come fanno sapere le anticipazioni di Isa e Chia, Sara ha litigato con Luigi. Il motivo? La ragazza si è scansata mentre il siciliano stava per baciarla. Un gesto che il ragazzo non si aspettava ma che, a detta dell’Affi Fella, sarebbe dipeso da una scelta ben precisa: quella di non dare troppi baci davanti alle telecamere. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti raccontato che il padre è un uomo all’antica e che non è molto contento di vedere che la figlia bacia chiunque in tv. Diversa la situazione con Lorenzo Riccardi: dopo aver finalmente scelto quale tronista corteggiare, il giovane sta facendo il possibile per conquistare Sara. L’intesa tra i due si fa sempre più intensa esterna dopo esterna e sono in molti a credere che la scelta finale ricadrà proprio sull’intraprendete Lorenzo…

Per quanto riguarda il Trono di Nilufar, l’italo-persiana è rimasta con due soli corteggiatori: Giordano e Nicolò. La napoletana ha fatto delle esterne con entrambi ma quando la redazione le ha dato la possibilità di fare un’esterna in più Nilufar ha scelto di farla con Giordano. Sarà lui la sua scelta?

Uomini e Donne anticipazioni sul Trono di Nicolò e Mariano

A un passo dalla decisione finale a Uomini e Donne anche Nicolò Brigante, che deve scegliere tra Marta e Virginia. Con la prima c’è stato un appassionante bacio mentre con la seconda una romantica sorpresa a Verona. Il tronista siciliano ha infatti deciso di uscire con la ragazza nonostante l’ultimo litigio. Virginia si è infatti arrabbiata per il fatto che Nicolò abbia presentato il padre a Marta. L’ex fidanzata di Ignazio Moser ha minacciato il Brigante di non fare più esterne fino alla scelta ma, alle luce di questa sorpresa, la situazione è decisamente cambiata.

Mariano Catanzaro ha infine portato in esterna Valentina, Federica ed una nuova ragazza di nome Eleonora. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper ha baciato le prime due senza farsi troppi problemi.