Uomini e Donne anticipazioni, Nilufar e Nicolò: esterna con dedica

Anticipazioni Uomini e Donne, Nilufar a Milano da Nicolò Ferrari: la dedica dopo l’esterna

Il percorso di Nilufar a Uomini e Donne non sembra stia procedendo per il meglio. La tronista ha infatti rischiato di perdere due dei suoi corteggiatori migliori. A causa della sua volontà di avere un nuovo confronto con Lorenzo Riccardi, Giordano e Nicolò hanno deciso di auto-eliminarsi. In ogni caso, la napoletana ha deciso di porre rimedio agli ultimi avvenimenti. Le segnalazioni che arrivano dai social parlano chiaro e tondo. La Addati ha voluto raggiungere entrambi i ragazzi, facendo loro una grande sorpresa. I primi indizi ci comunicavano che la giovane donna si era recata ad Ovindoli, più precisamente sulle piste da sci dove lavora Giordano Mazzocchi. Ora, sappiamo che ha trascorso del tempo anche a Milano, dove vive Nicolò Ferrari.

In queste ultime ore, il dolce Ferrari è stato taggato ad una smisurata quantità di fotografie che lo ritraggano per le vie di Milano insieme a Nilufar. Il blog News UeD ha infatti ricevuto la segnalazione da una lettrice. A quanto pare, la tronista ha voluto dimostrare il suo interesse raggiungendolo a sorpresa nella sua città. Da ciò che si vede attraverso gli scatti apparsi sui social, i due sembrano aver fatto pace, lasciandosi così alle spalle ogni dissapore. Intanto, a confermarci il tutto è lo stesso Nicolò. Il giovane ex concorrente di Riccanaza ha pubblicato un Instagram Story in cui riprende il bellissimo cielo milanese al tramonto. La frase che accompagna il tutto lascia sognare i fan ad occhi aperti: “Hai fatto uscire anche il sole!” Insomma, le parole del giovane sono piuttosto chiare.

Uomini e Donne: Nilufar e Nicolò fanno pace, sorpresa a Milano

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. A quanto pare, Nilufar è riuscita a chiarire al meglio la sua posizione sia con Ferrari che con Giordano. Intanto, anche Lorenzo va avanti con Sara. La conoscenza tra i due inizia a sgretolarsi a causa del bacio tra la tronista e Luigi, anche se Riccardi non sembra essere disposto a fare alcun passo indietro.