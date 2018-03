Uomini e Donne anticipazioni, con un messaggio Nicolò Ferrari dice addio a Nilufar Addati: la tronista ha scelto?

Nella puntata andata in onda oggi Nicolò Ferrari, dopo aver scoperto del ritorno di Nilufar Addati da Lorenzo Riccardi, ha lasciato Uomini e Donne insieme a Giordano Mazzocchi I due corteggiatori, infatti, si sono mostrati molto insofferenti nei confronti della tronista e, dopo un accesa discussione, hanno abbandonato entrambi lo studio. Come emerso nelle ultime anticipazioni, però, Nilufar poi è tornata a prendere i due ragazzi (sia Nicolò Ferrari che Giordano Mazzocchi), decisa appunto a riconquistare la loro fiducia. La tronista, dunque, sembrerebbe aver messo un punto definitivo sul capitolo Lorenzo. Ma Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari sono dello stesso parere?

Giordano, stando alle ultime anticipazioni, pare sia tornato a corteggiare Nilifar un’altra volta. Ieri, infatti, il corteggiatore si trovava negli studi durante la registrazione. In puntata c’era anche Nicolò Ferrari che, tuttavia, ha ribadito di non essere del convinto della sua posizione. Quello che è successo dopo la puntata, però, noi non possiamo saperlo. Dall’ultimo messaggio pubblicato nelle Instagram stories di Nicolò, però, sembrerebbe che il corteggiatore abbia deciso di dire addio a Nilufar definitivamente. “Ti ho portato su un piedistallo di sentimenti che hai polverizzato con cinismo e leggerezza” scrive Nicolò Ferrari sul suo profilo. “Merito molto di più” aggiunge poi il corteggiatore “Buona scelta”.

Uomini e Donne anticipazioni, Nicolò Ferrari lascia il programma: Nilufar pronta a scegliere Giordano?

Al momento, dunque, sembrerebbero non esserci dubbi al riguardo: Nicolò Ferrari avrebbe deciso di lasciare definitivamente la trasmissione e non tornare più da Nilufar Addati. I due hanno forse litigato ieri dopo la registrazione? O forse la decisione di eliminarlo è stata presa dalla tronista? In questo modo, infatti, si spiegherebbe il risentimento di Nicolò. Oggi, di fatto, Nilufar Addati senza Nicolò Ferrari rimarrebbe con un corteggiatore in trasmissione, ovvero: Giordano Mazzocchi. La situazione, quindi, si è decisamente complicata o forse, tutto questo, vuol dire solo una cosa: Nilufar è pronta a scegliere.