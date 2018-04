Uomini e Donne anticipazioni, Nicolò si svela: indizi sulla scelta

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Nicolò Brigante: gli ultimi indizi

Il nuovo numero del magazine di Uomini e Donne torna a sorprenderci. Questa volta è infatti stata pubblicata una esclusiva intervista a Nicolò Brigante. Il tronista ha rivelato alcuni particolari dettagli sulla sua scelta. Il giovane del Trono Classico ha da poco annunciato di essere ormai vicinissimo alla decisione finale. Il pubblico della trasmissione continua a chiedersi con quale delle due corteggiatrici il ragazzo abbia voglia di uscire fuori dallo studio di Maria De Filippi. Le dichiarazion del diretto interessato, arrivati a questo punto, potrebbero essere un fondamentale indizio. A quanto pare, infatti, il bel siciliano ha iniziato a provare delle forti emozioni per una in particolare tra Virginia e Marta.

Al magazime dedicato alla trasmissione di Canale 5, Brigante rivela cosa gli piace e cosa gli fa paura di entrambe le sue corteggiatrici. Da Virginia Stablum è attratto dalla sua raffinatezza e dal suo essere donna. In ogni caso, ha paura che al di fuori dello studio la giovane ragazza non sia in grado di reggere i suoi ritmi di vita. Per quanto riguarda Marta Pasqualato, Nicolò va pazzo per la sua dinamicità e imprevidibilità, mentre lo spaventa il suo cercare sempre lo scontro. Al momento, il tronista ha cercato di immaginarsi con entrambe le ragazze al di fuori del Trono Classico. Nonostante i suoi mille pensieri, il giovane crede che solo una volta uscito dal programma potrà fare dei piani e capire realmente come andrà a finire.

Uomini e Donne: Nicolò Brigante farà una scelta di cuore

Brigante ha affermato al magazine di Uomini e Donne di aver fatto sempre tutto con il cuore e così sarà anche per la sua scelta. Ormai siamo agli sgoccioli e Nicolò inizia a provare delle reali emozioni e dei precisi sentimenti nei confronti di una in particolare tra Marta e Virginia. Al momento, il tronista si limita a dire soltanto di aver vissutto una meravigliosa esperienza grazie all’opportunità datagli dalla De Filippi.