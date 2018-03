Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: Sara o Nilufar? L’ultima rivelazione

Lorenzo Riccardi è senza dubbio la colonna portante del trono di Sara e Nilufar a Uomini e Donne. Il corteggiatore del Trono Classico ha infatti catturato l’attenzione di tutti i telespettatori. I modi di fare del giovane dividono molto spesso il pubblico e non solo. La sua indecisione iniziale non sembrava piacere a nessuno, fino a quando il diretto interessato non ha deciso di fare la sua scelta. Dopo varie puntate, il ragazzo si è dichiarato per la Addati, nonostante tutti erano convinti che fosse più interessato all’altra. La stessa Maria De Filippi si è chiesta se fosse sicuro di quello che stava facendo. Dopo poco, però, Riccardi ha fatto un passo indietro. La Affi Fella lo è andato a riprendere per avere un confronto e dopo quell’esterna, il giovane ha deciso di tornare ad uscire anche con lei.

Di fronte al comportamento di Lorenzo, Nilufar sembrava convinta di voler chiudere la loro conoscenza. Riccardi ha così continuano a vedersi con Sara, fino ad arrivare ad un lungo e passionale bacio. Dopo la registrazione in cui è stata mandata in onda la romantica uscita dei due, la Addati ha sorprendentemente deciso di incontrare il corteggiatore. Ora, i fan di Uomini e Donne si stanno ponendo una solo domanda. Chi deciderà di corteggiare Lorenzo?! Il blog News UeD ci rivela in grande anteprima la scelta del giovane e indiscusso protagonista di questa stagione del Trono Classico. Una lettrice del sito sopra citato ha raccontato di aver incontrato il corteggiatore e di avergli chiesto quali siano le sue intenzioni.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi sceglie Sara: il corteggiamento continua

Da ciò che viene raccontato dalla fan di News UeD, Riccardi pare abbia dichiarato di voler andare avanti con Sara, senza fare alcun passo indietro. Sembrerebbe perciò definitivamente chiusa la parentisi aperta con Nilufar Addati che, intanto, è andata a riprendersi Giordano e Nicolò Ferrari.